"Temos grupos de pequenos e maiores desde os catro anos"

Cando comeza o novo curso de Mil Cores no seu local da Ronda das Fontiñas?

O primeiro luns de setembro, que é día 4. Temos aberto o prazo de inscrición nas actividades regulares desde o pasado 23 de agosto. Continuará aberto ata completar os grupos.

Cales son as actividades regulares que organizan desde a asociación cultural?

Temos aulas de técnicas artísticas como debuxo, pintura, encadernación ou fotografía. Alén destes cursos, que comezan a principios de setembro e rematan a finais de xuño, tamén organizamos obradoiros e outras actividades puntuais ao longo do ano das que imos informando a través das nosas redes sociais.

Hai algunha limitación de idade para participar?

De catro anos en adiante. Temos grupos diferenciados para pequenos e maiores. A partir dos 15 ou 16 anos, as persoas xa entran nos grupos de adultos. As clases habitualmente son de tarde, a partir das 16.00 horas, mais os horarios non coinciden.

Como poden inscribirse as persoas interesadas?

Contactando por redes, enviando un correo a [email protected] ou chamando ao 622618535