Temor a un repunte de casos en las comidas familiares durante el San Froilán

Las comidas familiares de San Froilán en las casas —un entorno relajado y festivo en el que resulta fácil olvidarse de la cantidad de medidas que habría de cumplir si la misma reunión se celebrase en un restaurante— siguen en el punto de mira de Sanidade. Se teme un repunte de casos a consecuencia de las reuniones previstas para este y el próximo fin de semana, incluidos los dos lunes festivos.

El director asistencial del área, Rafael Monte, reconoce que en casa y con la familia, aunque sean personas con las que no se convive, se tiende a bajar la guardia casi instintivamente. De alguna manera, se asume que el riesgo es menor. "Y no es así, el riesgo cero no existe", recuerda Monte, que también insiste en que el municipio de Lugo tiene en estos momentos una incidencia alta, que duplica a la del resto de la provincia. Es decir, el virus circula y la posibilidad de contagiarse no es tan remota.

"En las comidas familiares tienden a olvidarse medidas como la distancia, las mascarillas o los aforos. Suelen celebrarse en interiores, con mucha gente sin apenas separación entre sí", explica y pide que se tengan en cuenta medidas básicas, como no concentrar a más de seis personas no convivientes.

También que se hagan, en la medida de lo posible en exterior, pero reconoce que el tiempo de este fin de semana no acompaña para tal cosa. Propone que, por lo menos, el lugar esté bien ventilado y que se mantengan distancias entre asistentes. "Hay que mantener puesta la mascarilla el máximo tiempo posible. Como se haría en un restaurante, quitársela para comer pero ponérsela para la sobremesa", explica.

El de las fiestas en casa no es el único temor, pero sí el principal. Es un lugar donde el control de aforos es prácticamente imposible y donde no se puede examinar que se cumple con el resto de medidas. Es decir, también se teme a la celebración de botellones pero estos son en exteriores y sí pueden disolverse. Lo mismo ocurre si se observa laxitud en las medidas en cualquier establecimiento abierto al público, ya sea en horarios o comportamiento del público, pero en las casas no.

"No me preocupan los conciertos que organiza el Concello, por ejemplo, porque la gente llevará obligatoriamente mascarilla y separación y son al aire libre. Es lo demás lo preocupante", reconoce el doctor Monte, que pide que la población aplique las medidas de protección consistentemente, en uno u otro entorno.

Las patronales tienen además la característica de que mueven a mucha gente de otros ayuntamientos a Lugo por lo que, de producirse un brote, puede no limitarse al municipio.