Tellado: "Candia gañará, a dúbida é se lle faltarán uns votos para gobernar"

No hay ninguna duda de que la popular Elena Candia ganará las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en la ciudad de Lugo -como viene haciendo el PP desde 2007-, la única duda es "se lle faltarán un puñado de votos que lle impidan gobernar", opina el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado.

El ferrolano cambió este viernes el despacho de Génova por la plaza de abastos de Lugo -"dixéronme que Elena Candia montara un posto e quixen vir velo", bromeó- para apoyar a la candidata a la alcaldía, "compañeira e amiga" pero también una política "comprometida, traballadora, humilde, que sabe o que custa conseguir as cousas, capaz de xerar ilusión e con tesón, algo que é imprescindible para facer as cousas ben", afirmó Tellado, quien ensalzó especialmente la capacidad de trabajo de la mindoniense. "É moi difícil traballar máis que Elena Candia. Iso sábeo todo o mundo no PP", aseguró.

Con esos mimbres, y tras dudar por un momento de si le llegarán los votos para gobernar, el político se mostró convencido de que Elena Candia "vai ser a mellor alcaldesa de Lugo" y de que va a dar a la ciudad "un goberno único, unido, sólido e solvente". Justo lo que no tiene ahora, criticó Tellado, porque a Lugo le pasa lo mismo que a España, dijo. Ambos territorios tienen coaliciones de gobierno formadas por partidos políticos que están "enfrentados" y que dedican el tiempo "a pelearse y a discutir" y, no tienen capacidad para resolver "problemas gravísimos que nuestra sociedad no está dispuesta a aceptar", afirmó en referencia a las rebajas de penas a agresores sexuales derivadas de la ley del solo sí es sí, pasándose al castellano por ser un tema del que el PP está haciendo causa a nivel nacional.

"Lugo non pode perder máis trens", aseguró Tellado, que tanta confianza tiene en el apoyo electoral que tendrá Candia y en su capacidad de gestión que puso sobre sus hombros la responsabilidad de "reverter a situación de illamento histórico" que tiente Lugo.

Tanto afecta a Lugo, "en negativo", las decisiones que toma el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid que la ciudad recibirá solo dos policías nacionales en concurso de traslados frente a los doce de Gerona, ciudad de similar tamaño, recordó Candia, quien pidió a la alcaldesa, Lara Méndez, que haga valer su peso en el partido para corregir esa "discriminación".

Tras hacer declaraciones a los medios de comunicación, Candia y Tellado charlaron con ciudadanos en la Rúa Quiroga Ballesteros e hicieron una visita exprés a la plaza de abastos, acompañados por otros miembros del partido como Paula Prado, que tomó el relevo de Tellado en la secretaría general del PPdeG cuando el ferrolano se marchó con Alberto Núñez Feijóo. La santiaguesa tuvo oportunidad de escuchar lo que piensan algunos vecinos de algunos políticos que tienen muchos cometidos. "É como cando un ten moitas fincas. Atendelas ben todas é difícil", sentenció.