Anjhara Gómez: "Hay techos de cristal; tenemos una igualdad teórica, pero no real"

La presidenta de Aelu cree en lo que hace y aborda su tarea desde el activismo feminista. Ve imprescindible esa reivindicación de la igualdad para hacer posible que las mujeres sean lo que quieran ser, también empresarias. La fundadora de Castanae, firma de repostería artesana con sede en O Corgo, decidió crearla cuando fue madre. Fue ese un momento en el que apostó por dar un giro a su vida: poner en marcha su propia empresa y hacerlo en el rural, cuyo valor no se cansa de reivindicar. Antes ejerció la abogacía, de forma independiente y también para UGT, y ahora compatibiliza la gestión de su empresa con sus estudios en Humanidades, facultad en la que participa en un grupo de investigación, dirigido por Alba Díaz, que estudia la Galicia rural contemporánea.

Aelu ha convocado una nueva edición de sus premios, que son una forma de dar visibilidad a las mujeres emprendedoras y también a las que, tras una trayectoria exitosa, son ya un referente.

El 15 de diciembre vamos a hacer una fiesta y celebrar la decisión de las mujeres que han tenido la valentía de salir a la palestra, de trabajar, de correr riesgos, de hacer números y de asumir que la suerte es trabajo. Es una fiesta de Aelu, de las empresarias, pero habría que decir que, en realidad, las mujeres que hacen todo eso, y que además llevan haciéndolo toda la vida, son todas.



¿Los premios son también una forma de reivindicación de la mujer, no solo de las empresarias?

Hay una realidad: las mujeres son el 50% de la población y han sido siempre soporte económico de las familias, aunque su trabajo estuviera en la sombra. Estaban las que cosían en casa, las que atendían las explotaciones aunque no estuvieran a su nombre, las científicas cuyo trabajo quedaba oculto en beneficio de hombres... Hay que visibilizarlas a todas.



¿Reconocer esas realidades ayuda a romper barreras, a que las mujeres se animen a emprender, a saber que son capaces de hacerlo?

Es que hay aún techos de cristal. Parece que hemos roto barreras, que una niña hoy puede estudiar lo que quiera, hacer la carrera profesional que decida, pero lo cierto es que tenemos una igualdad teórica, pero no real. Hay un problema de entendimiento social con la situación de las mujeres y necesitamos un consenso social que haga posible la realidad efectiva.

¿Y qué papel juega una asociación de empresarias en ese camino?

Mulleres Empresarias de Lugo, como cualquier asociación de mujeres, tiene un papel fundamental en la sociedad lucense. Y la asociación es también un brazo valioso para las administraciones públicas, porque las asociaciones son herramientas que pueden materializar los objetivos públicos.



Hay políticas de apoyo a la igualdad y con frecuencia se reivindica que sean aún más potentes. ¿Aprecia que hay campos a los que las mujeres aún no llegan?

Tenemos mujeres profesionales en todos los ámbitos. Hay unas 150 socias y tienen desde explotaciones agrarias a empresas manufactureras. Tocamos todos los palos, pero hay sectores que son aún mayoritariamente masculinos y mujeres que estén al frente de empresas de sectores como los de la construcción o el transporte, por ejemplo, se van a encontrar con más trabas. He conocido casos de mujeres a las que les ha costado abrirse camino por la endogamia masculina.



¿Es más difícil vender si eres mujer que si eres hombre?

Creo que es más difícil que te tomen en serio. La discriminación hoy no es que te digan ‘métete en la cocina’, es algo más sutil y eso hace más difícil combatirla. La condescendencia, por ejemplo, es una herramienta masculina.

¿Como ayuda a Aelu a mujeres que quieran dar el paso de emprender y crear una empresa?

El de la asociación es un trabajo de base, porque acompañamos a las mujeres en el proceso de emprendimiento y las ayudamos a explorar sus habilidades. Pero Aelu tiene también programas de empoderamiento, para mostrarles a las mujeres que tienen capacidades y pueden aprovecharlas.



¿Y cómo se hace ese empoderamiento?

Si yo estoy convencida de que soy bajita, igual pienso que no voy a poder llegar a alcanzar un punto y ya ni busco la herramienta para llegar ahí. Mostrar que hay herramientas y que las pueden usar es empoderar. Tratamos de hacerles ver las capacidades que tienen y a dónde pueden llegar. Y les enseñamos a las mujeres que tienen una carga mental de la que hay que liberarse. Eso es fundamental, porque si las mujeres no emprenden no es por falta de capacidad. Todos tenemos talentos y lo que necesitamos es saber que somos capaces de usarlos.

Aelu desarrolla actividades que van más allá del ámbito estrictamente económico o empresarial.

Sí, no restringimos nuestra actividad a lo puramente económico. Ahora, por ejemplo, tenemos un programa de aulas abiertas, con apoyo público, y vamos por los concellos para hacer ver a las mujeres las capacidades que tienen. Ver eso es lo primero.

¿Es como empezar por muy abajo para lograr que las mujeres acaben siendo protagonistas, también de la economía?

Aelu es, por ejemplo, una asociación que trabaja mano con mano con Eidades, que está centrada en mujeres víctimas del maltrato. Hay mujeres que son usuarias de las dos asociaciones y ahora que estamos ante el 25-N hay que decir que esa labor de reivindicación nosotras la hacemos todo el año.



¿No hay discursos que pueden hacer parecer que las mujeres están apocadas?

No es que las mujeres sean apocadas. Han trabajado siempre, pero lo han hecho en la sombra y muchas tienen una carga mental, aunque hagan su trabajo con mucho carácter. Y hay que reivindicar todo lo que hacemos, decir que no somos ni santas ni mártires y que tenemos derecho a quejarnos.



¿Una mujer puede tener, por ejemplo, más problemas para acceder a financiación para abrir un negocio?

En mi experiencia, no. No creo que les pongan trabas por cuestiones de género. Pero a lo mejor lograr los avales es más difícil para algunas.



Aelu quiere llegar también a las niñas. ¿Cree que una niña de hoy se siente inferior?

Hay un estudio interesante de unos pedagogos que explica que hasta los 8 o 9 años niños y niñas no muestran diferencias en sus ideas de lo que pueden hacer ni una sectorización sobre a qué pueden dedicarse. Pero a partir de esa edad empiezan a cambiar, a pensar en que hay profesiones masculinas y femeninas. Somos sujetos culturales, los condicionamientos del pasado permanecen en el tiempo y los cambios son lentos. Por eso es importante que las niñas tengan referentes de lo que se considera éxito. Son peldaños en los que se pueden apoyar. Y por eso los premios son importantes, porque lo que no se conoce no existe.