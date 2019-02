Taxis de Lugo ya lucen matrícula azul, que también deben llevar los VTC

LUGO. Varios taxis de Lugo y del resto de poblaciones de la provincia ya lucen la matrícula trasera con fondo azul y caracteres en blanco, un cambio que obedece a una orden ministerial publicada el 31 de julio del año pasado que establece algunos cambios en la señalización de distintos tipos de vehículos, como el alumbrado del transporte de emergencia, que también debe ser azul.

El cambio de las matrículas de los taxis responde a una petición del sector, que fue acogida en 2016 con la aprobación de una proposición no de ley, que busca identificar mejor todos los vehículos que se dedican al transporte de viajeros para evitar instrusismo (taxis piratas, taxistas jubilados...) y fraude, como el que puede suponer que una empresa o personas que tenga licencia de VTC (vehículo de alquiler con conductor) no utilice para esta actividad un número de coches mayor que el que tiene autorizado. Por esta razón, la obligación de llevar matrícula trasera de color azul (la delantera no cambia) es también para los vehículos VTC de hasta nueve plazas.

Desde el pasado 1 de agosto, todos los taxis y VTC de nueva matriculación ya deben llevar la placa de fondo azul. A los ya en servicio se les dio un año para adaptarse y muchos ya lo están haciendo. "A maioría aproveitamos cando hai que ir ao taller para un cambio de aceite, ou para o que sexa, para facer o cambio da placa", explica Jesús Carracedo, presidente de Radio Taxi en Lugo.

Según las estadísticas del Miniserio de Fomento, en la provincia de Lugo hay en este momento 535 licencias de taxi y 13 de VTC (en Galicia son 3.633 y 285, respectivamente). Empresas como Uber y Cabify, ya presentes en otras ciudades gallegas, como A Coruña, todavía no han llegado a Lugo, donde hasta ahora solo se ha visto de forma puntual algún VTC de otras ciudades que traía viajeros a eventos, como el Resurrection Fest.

Sin embargo, el sector del taxi cree que la extensión de los VTC en la provincia es solo cuestión de tiempo y considera importante que estos vehículos estén bien identificados. "Un taxi é totalmente identificable, polo módulo, polo número de licenza no cristal, pola pegatina do Concello ao que pertence..., pero os VTCs son coches normais. Non temos ningún problema con eles, teñen dereito a traballar igual ca nós, pero o que non pode ser é que se unha licenza é para un coche se traballe con tres, porque o taxi só pode traballar cunha", explica Carracedo.

Prueba de que, aunque acaba de despegar, el mercado de los vehículos de alquiler con conductor va a más también en Lugo es que en agosto había dos empresas en la provincia con autorizaciones de este tipo (Monbús y Autos Morán, cada una con permiso para tres vehículos) y medio año después ya son trece las licencias. Antes de agosto, estos vehículos también tendrán que cambiar la matrícula trasera a azul. Según la información de que dispone el sector del taxi, algunos de estos coches trasladan a clientes de mutuas a rehabilitación.

No obstante, en Lugo hasta el momento la competencia de los taxistas siguen siendo ellos mismos. Taxistas jubiados que siguen conservando clientes de siempre a los que ahora llevan en sus coches particulares o parejas de taxistas que, sin licencia, cogen el taxi cuando el titular descansa para hacer algunos servicios.