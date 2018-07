El tatuaje, lenguaje oficial

«CON EL curso pretendimos explicar cómo es este mundo desde dentro, acabar con los prejuicios que había antes y que vinculaban a este oficio con la delincuencia. Queremos que los futuros tatuadores sepan que esto es una forma de expresarse y mostrar sus sentimientos, queremos normalizarlo y demostrar que tiene futuro». Satisfecho y optimista, así se mostró Pablo Gregorio, trabajador del estudio de tatuaje Bull Tattoo, en la sesión de clausura del curso Arte na Pel, promovido por el Ayuntamiento y que tuvo su fin en la mañana del lunes.

La iniciativa, explica, «fue una especie de iniciación, se hicieron ejercicios para explicarles cómo transmitir las diferentes emociones, las relaciones de los símbolos con sus significados. Se trabajó también desde el punto de vista psicológico, «para tratar de entender lo que pretende contar el cliente». Variadas "master class" impartidas por cuatro profesionales del tatuaje en la Casa da Xuventude en nueve sesiones y que tuvieron lugar los lunes y miércoles de las últimas semanas.

De las 20 personas interesadas en un primer momento, solo la mitad completaron el curso, los que Gregorio entiende que fueron «los que realmente se querían introducir en el mundillo», a pesar de que el resto «también entendieron y les gustó el concepto, pero se dieron cuenta de que no se querían dedicar a ello». Además, explica que los perfiles «eran muy variados, desde gente sin nada de experiencia a personas que ya tenían muchas horas en el mundo del dibujo, por ejemplo». Eso sí, ninguno de ellos se había dedicado al tatuaje «de forma profesional».

Pablo Gregorio asegura que uno de los propósitos del curso fue el de «acabar con los prejuicios que se relacionaban con el oficio»

A la hora de hablar de la preparación del taller, Pablo Gregorio asegura que les cogió «totalmente desprevenidos». «Cuando el Ayuntamiento contactó con nosotros nos hizo mucha ilusión, ya que íbamos a ayudar a gente que tenía la intención de dedicarse a lo que nosotros hacemos. Pero también nos cogió totalmente desprevenidos, ya que hay que tener cuidado a la hora de formar a la gente, es mucha responsabilidad».

Desde el estudio no saben si se hará una nueva edición del curso, sin embargo ellos estarían «totalmente dispuestos», ya que vieron todo lo que aportaron a los inscritos, algo que les «realiza» y que les motiva para «continuar mejorando». «La experiencia fue muy positiva, pudimos explicar conceptos desde nuestra propia vivencia, que es lo que realmente vale. Le aportamos mucho a los participantes, y eso es algo que nos realiza», añade.

En la sesión final que se celebró el lunes y que impartió el propio Gregorio, se limitaron a «hacer una puesta en común de la experiencia» y a «explicar la metodología de trabajo» que siguen en el estudio, así como los pasos para atender a un cliente y acertar en la elección del tatuaje.

TRAYECTORIA. Pablo Gregorio se inició en el mundo del tatuaje hace diez años. En un primer momento lo hizo «como hobbie», pero a día de hoy se dedica a ello. «Siempre he respetado la profesión, pero he ido mejorando y aprendiendo de todos. Hace un año que trabajo aquí y puedo presumir de que vivo de hacer lo que me gusta, pienso que esta profesión tiene futuro», concluye.