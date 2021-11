Las tasas locales no subirán, pero el agua se podrá cobrar por consumo estimado

El 2022 no traerá una subida de impuestos en Lugo. Ese es el punto de partida del gobierno local, que tampoco contempla un proyecto de revisión de las ordenanzas fiscales, la vía por la que se financian el grueso de los servicios que presta el Concello.

Pero que no haya subidas de tasas no supone que no se trabaje en introducir cambios, que serán progresivos, avanza el Concello. Apunta también que se contempla introducir pequeñas modificaciones en la ordenanza fiscal.

El gobierno dice que lo que se estudia son modificaciones que "simplifiquen" y mejoren la tramitación y la información que se da al ciudadano sobre esas tasas.

Las modificaciones, según los planes del gobierno, se irán haciendo de forma progresiva y esos ajustes podrán afectar a la forma de facturar algunos servicios cuyos recibos han generado muchas reclamaciones ciudadanas en los últimos meses, como el del agua.

En el caso del suministro de agua potable, el gobierno local prevé introducir supuestos en los que se permite recurrir a una estimación del consumo, cuando no sea posible realizar la lectura del contador, a la hora de facturar el servicio a los ciudadanos.

Esa fórmula podría cerrar los problemas que han sufrido los lucenses que se han encontrado con facturas infladas debido a que los contadores no se leían a tiempo. Ese cambio llegaría aunque el gobierno local también aseguró que estaba en marcha el proceso para incorporar personal que lea los contadores, de modo que los recibos se ajusten al consumo real.

En un momento en el que se trabaja en la elaboración de los presupuestos, el diseño de las tasas es clave y en Lugo hay algunas cuya aplicación está por definir en este momento.

Es el caso de la que afecta a las terrazas, que quedaron exentas de pago durante la pandemia como forma de apoyo a los negocios de hostelería. El gobierno no comunicó aún si contempla retomar el cobro por el uso de esos espacios, algo posible dado que el Concello precisa obtener ingresos. En todo caso, sí que se apostaría por seguir teniendo la mano abierta a la hora de permitir la ocupación de espacios públicos con terrazas.

El gobierno también avanzó recientemente que se reuniría con los afectados por los vados comerciales, cuya tarifa subió al pasar a ser de 24 horas. En lo que se da por hecho que no habrá vuelta atrás será en el cobro de tasas iguales para todas las calles.