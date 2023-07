A tarxeta ameaza as propinas

A propina, esas moedas coas que se agradece o bo servizo recibido nun establecemento, está en perigo de extinción e non porque os lucenses se volveran agarrados de repente, senón porque as novas tecnoloxías están acabando co hábito de agasallar.

O pago con tarxeta ou outros medios electrónicos é cada vez máis habitual, especialmente desde a pandemia, e está reducindo considerablemente as propinas. Coa xestión virtual, o cliente abona o importe exacto, non recibe cambio e en moitos casos nin sequera leva diñeiro en efectivo no peto para ter un detalle con quen se esmera en atendelo.

Pagar con tarxeta, co móbil, co reloxo ou facer unha transferencia por Bizum parece un xesto inofensivo, pero está danando seriamente os botes de propinas dos establecementos comerciais, eses que a fin de mes se abren coa ilusión de quen escacha unha hucha en forma de porquiño e que pretenden compensar o esforzo dos empregados, a amabilidade durante o servizo ou o sorriso ao servir o café.

Os hostaleiros confirman que o 80% dos pagos que reciben son con tarxeta. Os mozos son os que máis a utilizan e ese 20% restante corresponde a un sector da poboación de maior idade que mantén o hábito de pagar en efectivo.

Non todo o mundo perdeu o costume de dar propina. Hai quen, aínda que pague con tarxeta, deixa o agasallo en efectivo. Aínda así, os hostaleiros aseguran que o bote que se reparte entre os empregados baixou polo menos á metade desde que se xeralizaron os pagos electrónicos ou dixitais.

Aclaran que, aínda que algúns clientes o piden, non se pode incluír a propina nos cobros con tarxeta porque suporía un incremento non xustificado na facturación. E engaden outro detalle importante. O que se cobra con tarxeta vai para a conta da empresa e as propinas son para os empregados.

O sector que máis ten notado o descenso é a hostalería, pero tamén hai outros nos que as propinas son habituais, como os taxis ou os salóns de peiteado. Nestes casos, confirman a tendencia ao pago electrónico, aínda que aseguran que os clientes que acostumaban a deixar propina levan o euro no peto e ségueno facendo.

José Antonio Núñez. XESÚS PONTE

José Antonio Núñez

O propietario da parrillada Fonte do Rei de Lugo, José Antonio Núñez, estima que as propinas se reduciron á metade desde que se xeralizou o uso de tarxetas. "Antes los camareros podían repartir entre 40 o 60 euros al mes y ahora no llega a la mitad". Afirma que o 80% da facturación do seu establecemento é a través de pago electrónico. "La gente joven paga siempre con tarjeta y ese 20% que queda es gente mayor", apunta.

No servizo de restaurante é onde máis se mantén o hábito de dar propina, "pero en la barra no queda nada. Antes te podían dejar unos céntimos al pagar el café, pero ahora hasta eso se abona con tarjeta", comenta o hostaleiro.

O bote dos camareiros reduciuse á metade

Pero con este método de pago non só se perden as propinas. Nos importes pequenos é onde máis conflitivo resulta o emprego dos medios electrónicos porque as comisións que cobran os bancos polo uso da tarxeta levan parte do beneficio. "Ya no pagamos tanto al banco como antes, pero en precios pequeños como puede ser el de un café la comisión del pago con tarjeta reduce la rentabilidad. El margen de ganancia es menor y puede obligar a subir los precios".

Ibán Figueroa. VICTORIA RODRÍGUEZ

Ibán Figueroa

Sobre isto fala tamén Ibán Figueroa, propietario do bar 101 Vinos, quen engade que "a xuventude paga todo con tarxeta e por separado. Iso é unha lea tremenda. Leva máis tempo cobrar que tomar a consumición".

Aquí volve a entrar en xogo a negociación co banco para minimizar as comisións. "Nalgúns establecementos poñen un prezo mínimo para cobrar con tarxeta e igual temos que pensar en facer iso porque cada operación ten un custo, leva tempo e pagar un euro e medio con tarxeta non sempre é necesario".

Pagar con tarxeta cada consumición cando se vai en grupo ralentiza o servizo

O propietario do 101 Vinos tamén constata que as propinas baixaron desde a xeralización do pago dixital. "Diminuíron moito, pero aínda hai quen deixa propina. Mesmo se pagan con tarxeta, hai quen deixa a maiores unhas moedas".

Indica que as propinas tamén dependen da época do ano. "No inverno hai menos que no verán porque o turista deixa máis propina que o cliente local". Aínda que tamén apunta que os turistas pagan practicamente todos con tarxeta.

Nicolás Vázquez. SEBAS SENANDE

Nicolás Vázquez

Tamén ten constatado este hábito Nicolás Vázquez, xerente do restaurante Campos, de Lugo. E engade que son tamén os turistas, concretamente os estranxeiros, os que piden con frecuencia que se incremente a conta para incluír a propina no pago con tarxeta. Isto non se pode facer nun restaurante porque o ingreso non coincidiría coa facturación.

Nicolás Vázquez explica que no restaurante Campos non se cobra propina con tarxeta. "Cuando le explicas al cliente que no puedes hacerlo, algunos sacan del bolsillo lo que llevan y lo dejan", comenta. Pero recoñece que o descenso de propinas foi notable nos últimos tempos. "Los empleados lo notan mucho porque en nuestro restaurante las propinas eran buenas".

Os turistas queren pagar propina con tarxeta, pero non se pode

O xerente do Campos tamén coincide en que "la modernidad de pagar por separado las consumiciones en la barra es absurda. Siete operaciones con tarjeta suponen siete tiques o catorce si quieren copia, las correspondientes comisiones para el banco y, sobre todo, el trabajo que da y el tiempo que lleva".

Miguel Ángel Lostre. SEBAS SENANDE

Miguel Ángel Lostre

Os taxistas tamén teñen detectado esta tendencia. "Hai días que a metade da facturación é con tarxeta", afirma Miguel Ángel Lostre, quen asegura que todos os taxistas da cidade de Lugo van equipados con sistemas de cobro con tarxeta e algúns admiten pago por Bizum. "Hai uns anos algún aínda non o levaba, pero hoxe sería inviable traballar sen tarxeta", explica.

Neste sector, as propinas eran habituais, pero de pouco importe. "Soen ser pequenas, uns céntimos que redondean a conta", explica Miguel Ángel Lostre. Constata que co pago con tarxeta minguaron, aínda que "hai quen deixa algo solto en metálico".

A propina con tarxeta vai para o xefe, non para o asalariado

No caso dos taxistas, si é posible incrementar o cobro uns céntimos e axustar a facturación. O problema, neste caso, está no destinatario da propina, apunta Lostre. "A maioría somos autónomos, pero cando o taxista é asalariado e cobra a propina con tarxeta vai para o xefe, non para el", explica.

Este taxista explica tamén que engadir a propina ao total que se cobra con tarxeta supón legalizar un incremento do ingreso que se é en efectivo non queda rexistrado. "Todo o que pasa pola tarxeta é pago legal, declarado", apunta, pero insiste en que no caso dos servizos de taxi "pode supoñer uns céntimos, son cantidades moi pequenas".

Considera que a tendencia ao pago con medios electrónicos é imparable e responde a "un interese por controlar o diñeiro, cada un dos movementos". A pandemia axudou a xeralizar o hábito e "agora xa moi pouca xente leva diñeiro en efectivo".

Ludy Quintas. VICTORIA RODRÍGUEZ

Ludy Quintas

Os salóns de peiteado son outro lugar propicio para as propinas e onde o pago con tarxeta tamén aumentou notablemente.

Ludy Quintas, unha das responsables do grupo Aluma, confirma que "arredor do 75% dos clientes pagan con tarxeta ou co móbil". Aínda así, asegura que as propinas non baixaron coma noutros sectores. "Quen acostuma a dar propina déixaa en efectivo aínda que pague con tarxeta", explica.

E engade que "a xente nova é quen máis utiliza a tarxeta, pero non é o perfil de cliente que deixa propina. É máis habitual entre as persoas de 30 a 50 anos e esas déixana aínda que abonen o servizo con tarxeta".

Nos salóns de peiteado o agasallo mantense aínda co pago electrónico

Tamén neste tipo de establecemento se constata o hábito dos estranxeiros a engadir un plus polo servizo. "Moita xente de fóra pide que lle sumemos algo á conta e que lle cobremos a propina con tarxeta, pero nós non podemos facer iso. Están afeitos a facelo así nos seus países, pero aquí non podemos cobrar de máis", explica.

En todo caso, na hostalería, nos salóns de peiteado, nos taxis ou en calquera outro negocio, quen quere agradecer o bo servizo sempre pode facelo de palabra, que tamén é ben recibido, e se prefire o agasallo material, cunhas moedas, que sempre hai que levar algo no peto polo que poida pasar.

Sabían que...

Parte do soldo

► Nalgúns países a propina considérase parte do soldo dos traballadores da hostalería e o cliente ten obriga de deixala. Na maioría, non é obrigado, pero si se considera un xesto de cortesía necesario.

► Estímase que a cantidade adecuada para unha propina é o 10% do importe da conta. Nalgúns países, como Estados Unidos, o mínimo é o 20%.

► En Estados Unidos a propina considérase parte do soldo e ás veces supón a metade dos ingresos do traballador.



Está mal visto

► Ao viaxar polo mundo é recomendable informarse dos costumes de cada país, pois hai algúns onde a propina é obligatoria e outros onde está considerada un insulto. É o caso dalgúns países asiáticos.

► En Xapón, China ou Corea do Sur está mal visto dar propina nos restaurantes ou nos hoteis e en India está prohibido por lei.



Equipaxe

► A propina por carrexar equipaxe nun hotel varía dependendo do poder adquisitivo do país. Na maioría dos lugares, dous euros é o correcto, aínda que en Estados Unidos a tarifa mínima sube a cinco euros e en países como Botswana, Etiopía ou Alxeria chega con 50 céntimos.



Taxis

► No caso dos taxis, na maioría dos países, acostúmase a deixar de propina un 10% do importe ou a redondear a conta á alza.