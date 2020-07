Tardeos na Tinería dinamizará con música y ocio el casco histórico

El jueves arranca una nueva iniciativa para dinamizar las tardes y revitalizar uno de los barrios que aúna más historias y leyendas de Lugo. Tardeos na Tinería nace con la idea de mostrar una forma alternativa de disfrutar de los servicios que ofrecen los empresarios y hosteleros de esta zona, acorde con la actual situación de desconfinamiento en plena temporada de verano.

La música al aire libre, las tiendas y diversos talleres maridarán junto a vinos seleccionados, cerveza artesana y mojitos. Es una idea diseñada por la asociación Itineris, que cuenta con la colaboración de proveedores locales y la ayuda del Concello de Lugo como partner principal. Se llevará a cabo todos los jueves y viernes de 18.00 a 22.00 horas hasta el próximo 3 de septiembre.

La jornada inaugural de Tardeo na Tinería tendrá lugar este jueves con la actuación musical de Mia Disco, a la que seguirá el viernes el concierto de Manolo Vilouta Aka El Hombre Vil.

La presentación de esta iniciativa para reactivar este barrio ubicado en pleno casco histórico lucense se llevó a cabo este miércoles en la Praciña da Universidade, nexo de unión de las serpenteantes vías de la zona.

La idea es fomentar el ocio durante las tardes, siguiendo una fórmula que triunfa en grandes urbes e irá de 18.00 a 22.00 horas

Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, aseguró durante la rueda de prensa que con este nuevo proyecto "buscamos unha cercanía do resto da cidade co barrio da Tinería, que é un barrio imprescindible co desenvolvemento da cidade. Por iso traballamos a reo durante os próximos meses, xunto co colectivo Itineris e a súa presidenta Isabel Lozano, para dinamizar e poñer en valor desde un punto de vista social e económico este barrio", comentó la regidora, quién también aseguró que este movimiento de "tardeo", ya funciona de manera efectiva en otras localidades como Madrid o Barcelona.

"Falamos dun movemento que vai máis aló do que pode ser unha actuación musical ou o ocio alternativo, que quere acadar dous obxetivos: cambiar os hábitos de consumo e acostumar a xente a outros horarios de alterne na tardiña que promocione o ocio familiar", comentó Lara Méndez.

Por su parte, Isabel Lozano, presidenta de la asociación de empresarios de A Tinería, Itineris, manifestó al respecto que esta iniciativa pretende "dinamizar ese barrio vivo, alegre e facelo extensivo a todo o centro de Lugo". Lozano agradeció el apoyo a este proyecto "a todos los proveedores locales, e os empresarios e hostaleiros da zona. Creo que todos os gobernos deben incidir cara esa economía de cercanía que é o que nos vai a salvar despois do Covid-19", concluyó Isabel Lozano.