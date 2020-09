Los Tardeos llegan este sábado a la Praza do Campo

Los Tardeos también llegarán a la Praza do Campo después del éxito cosechado estas semanas en el barrio de A Tinería y en Augas Férreas. Así lo confirmó este viernes el Ayuntamiento a través de la alcaldesa, Lara Méndez, y el edil de desarrollo local y empleo, Mauricio Repetto, que presentaron esta novedad explicando que se desarrollarán en su nueva localización todos los sábados desde este y hasta el 7 de noviembre de 16.30 a 19.30 horas.

Los Tardeos en la Praza do Campo incluirán, además, música en directo a cargo de DJ y artistas locales, como ya ocurría en A Tinería y en Augas Ferreas.

La alcaldesa señaló que la buena acogida de esta actividad en A Tinería, "tanto por parte dos empresarios da zona como do conxunto da veciñanza", ha empujado al consistorio a tomar esta decisión, la de ampliar la programación a otras zonas de la ciudad, "co obxectivo de dinamizar a hostalería e o comercio lucenses, apostando por un ocio máis familiar e cultural para involucrar a xente de todas as idades".

La regidora añadió que con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende impulsar "un novo formato de lecer na cidade, adiantando a hora de saír dos lucenses". Méndez aseguró que "na nosa cultura, a diferencia do resto de países de Europa, temos o costume de quedar para tomar algo á ultima hora do día ou de madrugada, o que implícitamente conleva trasnoitar".

Lara Méndez explicó que toman esta decisión "nun momento de especial dificultade para estes sectores debido á crise sanitaria derivada da pandemia do covid-19" y que, por eso, "continuamos a traballar para reactivar a demanda e evitar que se perdan postos de traballo".

El edil de desarrollo local y empleo, Mauricio Repetto, recordó que la experiencia acumulada en A Tinería y en Augas Férreas permite al Ayuntamiento ampliar el programa de Tardeos a más zonas "co obxectivo de afianzar este novo modelo como unha opción de lecer máis".

Repetto, al igual que Lara Méndez, considera que los Tardeos lograrán que los lucenses salgan a tomar algo por las tardes "para aproveitar mellor o seu tempo e promover barrios con máis actividade".