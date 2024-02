Tarde para la ebullición carnavalera en Lugo

Una Praza Maior a reventar recibió este martes al desfile de participantes en el concurso de Entroido que organiza la concejalía de Cultura. La tarde invitaba y también entre el público se pudieron ver muchas caracterizaciones, sobre todo entre los más pequeños, donde abundaban superhéroes, esqueletos y personajes de películas de animación.

De hecho, había tanta gente que el desfile, que suele comenzar en A Soidade para acabar frente al consistorio donde los trajes son examinados por jurado y público, tuvo que transcurrir muy despacio y el concurso empezó con casi 40 minutos de retraso.

La batucada abrió paso a la comitiva, encabezada por los participantes en solitario. Desde un batman hasta una máquina de sorpresas de la que salía un bebé, recibieron muchos aplausos del público. Las parejas subieron aún más el nivel y con las comparsas el público se volcó ante la espectacularidad de algunos y sus coreografías.

En la categoría de disfraces individuales, el jurado otorgó a O cazador da xungla, un premio de 500 euros; a Batman, o cabaleiro escuro, uno de 300; a A dama da plumaxe, el de 200; a A raíña dos Anxos, 50, y a A diva do póquer, otro de 50 euros. En la de parejas se entregaron cinco accésit de 100 euros a Saw, As cartas sobre a mesa, As Salvaxes, Mamá, eu quero a Minie y Peliqueiras de refugallo. Por su parte, La costurera y el sastrecillo obtuvieron un galardón de 300 euros; Peliqueiro ou cigarrón, é Galicia, é tradición, el de 400, y A colleita de Peter Rabbit, el de 600 euros.

En la categoría de comparsas obtuvieron un accésit de 200 euros las llamadas Somos Bratz, De qué vamos? y Gru e os Minions. Además, As abellas vs Velutinas (pequenas pero esenciais) recibieron un galardón valorado en 600 euros; Os vikingos outeriranos, uno de 800, y Meigallos, el primero, de 1.100 euros.

El Entroido dice este miércoles adiós a su edición de este año con el tradicional Enterro da Sardiña, cuya comitiva saldrá a las 20.00 horas del Círculo de las Artes.