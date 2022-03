Tanxugueiras ya tienen su primera placa en una calle de una de las ciudades de la tierra que las vio nacer, en Lugo.

Este viernes el trío de pandereteiras de Ribeira y Teo inauguró la placa con su nombre en la Rúa Menorca de la capital lucense.

Tanxugueiras fue elegida en 2021 como la palabra del año en una iniciativa de la Real Academia Galega, en colaboración con la Fundación Barrié de la Maza. El área de cultura del Concello de Lugo, que dirige la nacionalista Maite Ferreiro, coloca cada año una placa en la peatonal Rúa Menorca con esa palabra.

"Sentímonos de Hollywood. Énchenos moito de orgullo poder chegar co galego e coa música tradicional a todos os sitios posibles", afirmó la tanxugueira Sabela Maneiro, que recordó que esta es la primera placa que le dedican al grupo.

El presidente de la RAG, Víctor Freixanes, que dijo que las Tanxugueiras "non so cantan ben, tamén din cousas con sentidiño", explicó que con la iniciativa de elegir la palabra del año pretenden "conectar coas novas xeracións" que con sus creaciones "transmiten a riqueza do noso patrimonio, a nosa lingua".

El director cultural de la Fundación Barrié de la Maza, Diego Rodríguez, hizo suyas las palabras de Castelao, en las que dijo que "para reivindicarnos no mundo temos que afondar nas nosas raíces".

Maite Ferreiro, por su parte, reiteró el compromiso de seguir colocando las palabras del año en esta calle "dun barrio tan senlleiro, multicultural e multirracial como o da Milagrosa".