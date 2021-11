Los talleres de coches no encuentran trabajadores y ya trabajan con plazos

La asociación provincial de talleres de automoción (Aprevar) constató este sábado, en su asamblea anual, el problema de mano de obra que tiene el sector. Los talleres aseguran que no encuentran personal con la formación que necesitan. Hay empresarios que están dispuestos a enseñar ellos a quienes quieran trabajar, dicen.

Esta situación está abocando a que el sector esté funcionando con plazos, lo que no era muy habitual. "Antes necesitabas unha reparación e facíancha canto antes. Agora ao mellor tes que esperar unha semana", apunta el presidente de Aprevar, Luis Abelleira.

Esa falta de mano de obra, sumada al aumento de costes de funcionamiento derivados de la energía eléctrica, los portes, los combustibles, los impuestos y la aplicación de normativas, está provocando que no haya relevo cuando se producen jubilaciones. "Antes sempre se quedaba alguén co negocio, agora non, nin familiares nin ningún traballador. Nin existen en xeral traspasos porque, agás honrosas excepcións, os talleres teñen unha rendibilidade de subsistencia", afirma Abelleira.

Aprevar ve cierta contracción del sector, aunque este siempre se caracterizó por su atomización, por lo que la actual coyuntura estaría autorregulándolo.

Respecto a la escasez de trabajadores, Abelleira cree que se debe sobre todo a que hay un problema con la formación que se ofrece, ya que está "anticuada" y probablemente no se ve interesante por parte de quienes buscan trabajo ni resulta útil para los empleadores, dice. "É un sector que, debido ao avance das novas tecnoloxías, está ao nivel do aeroespacial. Os talleres deben participar nas mesas nas que se deseña a formación, porque está claro que as grandes organizacións empresariais estanse equivocando. Se isto se fixera ben non tería que haber este tremendo déficit de persoal nin o paro xuvenil máis alto de Europa", apunta Abelleira.

El portavoz del sector explica que se necesita formación continua para trabajadores y de nuevas tecnologías para quienes se inician y cree que otro factor que influye en la escasez de mano de obra es que España es un país "altamente subsidiado". "Non se trata de cubrir 15 prazas nun curso por cubrilas e que os que veñen o fagan para que non lles quiten o subsidio", afirma. Con todo, Abelleira no rehuye la cuota de responsabilidad de los patronos y admite que quizás es necesario subir sueldos, para lo que convendría un convenio propio, ya que ahora los talleres están dentro del metal, explica. Subir salarios de forma individual "establecería unha comptencia desleal", cree.

Una directiva paritaria

Aprevar renovó el sábado la junta directiva, que por primera vez está compuesta por cinco mujeres y cinco hombres. "Esta circunstancia hace unos años era impensable, por ser este un sector de hombres para hombres, pero ahora las nuevas tecnologías hacen que la fuerza bruta no sea un componente", explica la asociación.



Luis Abelleira fue reelegido como presidente, cargo al que accedió por primera vez en 1978, cuando se creó Aprevar.