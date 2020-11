El taller de belleza de Albertia Lugo

Os populares sinalan nunha nota que fan súas as queixas dos veciños despois de que "se producisen concentracións de xente no entorno deste centro cultural en actos programados polo goberno local, aglomeracións nas que tivo que intervir á Policía xa que non se respectaban as medidas sanitarias nin de distanciamento social".

"Despois de que Lara Méndez pedise aos lucenses que evitasen as xuntanzas e cumprisen as medidas decretadas polas autoridades", desde o PP non entenden "que o goberno local non poña todas as medidas necesarias para garantir as medidas de seguridade e distanciamento social".