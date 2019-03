Un talento literario en ciernes

Recuerden bien su nombre porque quizá dentro de unos años cruzan la puerta de una librería para comprar una de sus nuevas obras. Paula Varela, alumna de 16 años del colegio María Auxiliadora de Lugo, es una escritora en ciernes. O una futura profesora de filosofía. Todavía no lo tiene claro.

La estudiante de cuarto de Eso acaba de ser galardonada en el certamen literario Minerva, que organiza el colegio Peleteiro de Santiago de Compostela, con el tercer premio en la categoría de poesía gracias a su poema Instrospección, una pieza compuesta por tres textos conectados que tenía en su "borrador" y que tuvo que traducir a gallego para poder presentarlo a concurso.

"Fue mi profesora de economía quien me animó a presentarme", reconoce Varela. "Fue una gran sorpresa porque es la primera vez que presento algo mío a algo así. Ganar el tercer premio ha sido un gran orgullo", asegura.

Me gustaría ser escritora o profesora de filosofía

Se trata de uno de los concursos con más prestigio del panorama literario gallego. El premio nació en 1963 a instancias del profesor Abuín de Tembra y desde entonces ya se han celebrado 47 ediciones. Entre los premiados se encuentran nombres como Darío X. Cabana, Xesús Rábade, Lois Diéguez, Ánxeles Penas o Fernando Ónega entre otros.

"Llevo mucho tiempo escribiendo", reconoce Paula, que cita entre sus escritores favoritos a Cunqueiro y Lorca. "Leo mucha poesía en gallego pero no de escritores contemporáneos". Siempre le gustó escribir pero fue desde hace tres años, cuando descubrió la asignatura de literatura, cuando la afición se convirtió en una pasión. "Escribo sobre todo poesía, depende del día y de cómo me encuentre, aunque no descarto la narrativa".

" Introspección habla de los sentimientos encontrados. Utilicé metáforas relacionando fenómenos de la naturaleza con sentimientos y emociones". Paula Varela define su estilo como "muy indirecto y profundo", aunque sostiene que no se cierra ninguna puerta en este aspecto. "Depende de lo que quiera escribir, de lo que me salga en ese momento".

Eso sí, su futuro de momento no está escrito. "Estudiaré la rama de Humanidades porque la filosofía está muy ligada a la poesía. Me gustaría ser escritora o profesora de filosofía".