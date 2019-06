Talento para forjarse una vida

Antón Mazaira no salió muy satisfecho de la Abau, la prueba de acceso a la universidad, pero su padre no tenía duda de que la nota iba a ser buena y le apostó una cena para toda la familia. Antón tendrá que pagarla porque obtuvo un 9,7, que con un 10 en el bachillerato, le otorgó una media de 9,88 y le convirtió en el mejor expediente de la provincia, con una nota idéntica a la de Andrea Polo Rodríguez, del IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes. El tercer puesto de este particular ránking de trabajo y talento fue para Mara Gato, alumna del IES de Foz. Sumando la nota de la parte optativa de la Abau, Antón alcanzó un 13,87 sobre 14, Andrea un 13,63 y Mara un 13,67.

Los tres cursaron bachilleratos de ciencias, puras en el caso de Antón y Andrea, y de la salud en el caso de Mara, que, a juzgar por la nota de corte del año pasado, no tendrá problema para estudiar Medicina en la Universidad de Santiago. En esta se quieren formar también sus dos compañeros, que no solo comparten nota media sino carrera a la que optan. Andrea intentará hacerse con una de las diez plazas del doble grado de Matemáticas y Física, que era también la opción inicial de Antón aunque, tras pensárselo mejor, empezará cursando solo Matemáticas.

Andrea Polo: "Houbo un profesor, Pepe, que en 3º de Eso me fixo sentir adoración polas matemáticas, sobre todo pola parte teórica"

Hace años que los tres tenían claro qué querían estudiar si las notas se lo permitían. Mara será la primera médica de su familia, Antón cree que le contagiaron el gusto por las matemáticas su tío por parte de padre y su tía por parte de madre y en la afición de Andrea por esta materia fue clave Pepe, el profesor de matemáticas que le tocó en 3º de Eso en el colegio Maristas. "Fíxome sentir adoración polas matemáticas, sobre todo pola parte teórica, que en Eso non se ve moito, pero no bacharelato xa máis", explica. Como a Antón, no le disgusta la faceta docente para el desempeño profesional, pero sospecha que la carrera puede tener otras muchas salidas que a lo mejor no conoce y que puede que acaben gustándole más. Prueba de que es una carrera con salidas es el hecho de que en el mercado laboral faltan matemáticos y que la nota de acceso a esta carrera en la USC subió varios puntos en el último lustro. A Antón de momento le tira más la vertiente investigadora.

Los tres estudiantes muestran sorpresa y naturalidad por haber obtenido los mejores expedientes de la provincia, aunque las medias de bachillerato ya apuntaban a ello. Andrea y Antón tuvieron un 10 y Mara, un 9,95, y coinciden en que gran parte del resultado se debe al trabajo y la constancia y a familias que les inculcaron esos hábitos. En el caso de Antón, constancia dosificada. "Non creo que sexa bo estudar todos os días. De vez en cando necesítase parar a respirar", opina. Mara, en cambio, cree que no hay otra clave que el trabajo. "Cando tes boas notas é habitual que a xente che diga que non vas ter problema, pero os que sabemos o que nos custa telas sabemos o traballo que hai detrás", afirma, aunque reconoce que ella es la primera en meterse presión porque es "testaruda". Andrea coincide: "Sen traballo non se consegue nada, pero supoño que tamén fai falta algo de capacidade", señala. A ella siempre le gustó aprovechar mucho la clase, concentrándose al máximo, preguntando dudas y resolviendo las que le surgían fuera del aula, para luego tener más tiempo en casa.

Antón Mazaira: "É importante a constancia, pero tampouco creo que sexa bo estudar todos os días, fan falta os paróns e respirar"

Como es habitual en los buenos expedientes, casi todos realizaron otras actividades. Antón aprendió viola y algo de piano; Andrea reforzó inglés y entrenó y arbitró kárate y Mara practicó atletismo y nadó hasta hace un par de años, cuando se centró en los estudios. "Sempre me gustou que me sobrara tempo e non que me faltara".

ABAU. Al igual que el resto de estudiantes que se enfrentaron a la Abau, ellos también pasaron días complicados, aunque, con la perspectiva que dan ya dos semanas, Mara considera que realmente la prueba no es tan complicada. Antón no cree que sea el sistema más eficaz para determinar el acceso a la universidad y opina que lo ideal sería una evaluación más continua, y los tres tienen dudas acerca de si debe haber una prueba única en todo el país. Le encuentran ventajas, como más igualdad a la hora de acceder a las titulaciones deseadas, pero también inconvenientes porque coinciden en que los programas deben prestar atención a las particularidades de cada territorio, desde la historia a los aspectos identitarios, como la lengua y la cultura.

Mara Gato: "Fixen deporte ata hai un par de anos, porque sempre me gustou que me sobrara tempo en vez de que me faltara"

Mara, Andrea y Antón obtuvieron los tres mejores expedientes de la provincia, pero según los datos aportados por la Universidade de Santiago, otros 93 estudiantes de 19 institutos de Lugo alcanzaron o superaron el 9 de media entre el bachillerato y la fase obligatoria de la Abau. La voluntaria sirve para subir nota.

