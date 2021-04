Un talento sin barreras

Su talento le ha llevado a ser uno de los referentes del emergente arte urbano en España. El lucense Diego Anido, más conocido como Diego AS, pondrá a prueba toda su destreza pictórica en la batalla final de la Liga Nacional de Graffiti, que se celebrará este sábado y será retransmitida on line por la plataforma Twitch en el canal la_liga_nacional_graffiti.

"La organización nos da ocho horas para elaborar la obra de la final y el concurso se retransmite de once a doce y de cinco a seis", explica el propio artista quien pugnará junto al bilbaíno Next Graph por convertirse en el mejor graffitero del país.

Así las cosas, el camino para llegar a obtener este reconocimiento público no fue sencillo y para ello tuvo que dejar atrás a varios rivales de entidad en rondas eliminatorias, como reconoce el propio Diego AS.

"Durante las primeras rondas había cincuenta participantes inscritos y podías enviar trabajos que ya tuvieses acabados, no tenían porqué hacerse en directo. Más tarde, octavos de final, cuartos y semifinal sí que fueron en estricto directo", argumenta.

"No quiero que se sepa hasta el día de la final, porque sino aparece la gente y no me deja pintar tranquilo"

Diego AS no quiere desvelar el lugar elegido para plasmar su obra finalista. Cuando pinta prefiere la única compañía de la soledad.

"No quiero que se sepa hasta el día de la final, porque sino aparece la gente y no me deja pintar tranquilo", argumenta, además "el diseño no lo tengo aún decidido, siempre lo suelo dejar para el final y me funciona", matiza.

La obra que le catapultó a la final se encuentra en la Rúa Vía Láctea. En ella puede contemplarse la cara de una malhumorada cuñada. Ante la pregunta del periodista, el autor se apresura a desmentir "que se trate de la mía".

HIPERREALISMO. La técnica será la gran baza del lucense en la final. "Me gusta el realismo y el hiperrealismo y luego meter elementos más planos en mis obras. Últimamente estoy más enfocado en los bodegones con elementos urbanos", comenta Diego As.

El jurado valorará la técnica y originalidad y el domingo se subirán ambas obras finalistas a la página de Instagram de la Liga Nacional de Graffiti para que el público decida el ganador.

Diego AS plasma sus sueños en la pared. A partir de este sábado, pueden convertirse en realidad.