Talento audiovisual: el spot como forma de arte

El festival audiovisual New York Movie Awards ha premiado un anuncio publicitario con sello lucense. La empresa 60 Ráfagas, dirigida por Gloria Tejero y su socio Daniel Díaz, recibió el encargo de la óptica De La Torre para hacer una campaña promocional diferente a lo establecido.

El resultado no pudo ser mucho mejor. La academia americana galardonó el vídeo Comienza en el iris como uno de los mejores entre los presentados. Tal como clarifican desde la propia empresa audiovisual, aunque pueda parecer que ganaron el premio, "no fuimos ganadores. Nos dieron una mención honorable, algo que vendría a significar un ‘no has ganado, pero tu vídeo también nos gusta mucho".

Desde la óptica les encargaron un anuncio novedoso, algo diferente que escapase del "mítico spot de gente poniéndose 4 o 5 gafas distintas", según cuenta Tejero. En este terreno es donde ellos se sienten más cómodos, así que rápidamente comenzaron a pensar en qué podrían preparar.

El resultado es un vídeo dinámico, chocante y rompedor con el que cuentan la historia de varios personajes a través de sus ojos. Esta sucesión vibrante de planos cercanos está acompañada por un relato narrado de Los ojos, una pequeña parte del poema La suite de los espejos, de Federico García Lorca, al cual acompaña el poema sinfónico El Moldava, de Bedřich Smetana.

"Se trataba de un anuncio arriesgado. Nos gusta cuando nos dan total libertad y desde la óptica nos dijeron que querían algo llamativo y que cuadrase con su oferta, porque ellos se caracterizan por vender gafas despampanantes", cuenta Gloria Tejero. En trabajos de este estilo, es donde 60 Ráfagas se maneja mejor.

"También hacemos anuncios corporativos si nos los encargan, pero este es nuestro estilo favorito", declaran. Antes de la propuesta definitiva con Comienza en el iris, Daniel y Gloria presentaron más opciones, pero a la dueña le convenció la opción que finalmente ha salido.

Más premios. Daniel y Gloria ya suman varias de estas distinciones con sus trabajos publicitarios, que aprovechan para inscribir a este tipo de certámenes. Su palmarés incluye nueve triunfos en festivales de este estilo, y decenas de nominaciones y selecciones, además de algún que otro galardón por las bandas sonoras de sus trabajos.

Pero su éxito no queda solo ahí. 60 Ráfagas también se mueve en el terreno del videoclip musical, donde cuentan con un largo historial de trabajos a sus espaldas. "Para nosotros es una parte más cercana al hobby, la verdad es que no cobramos mucho por los videoclips que hacemos, así que nos lo tomamos como algo un poco más personal", cuentan.

En este sector también se han presentado a muchos festivales, de los que han salido ganadores en cinco ocasiones. Además, también les han nominado o han quedado finalistas en once convocatorias a mayores. Comenzaron con su actividad en octubre del año 2014 y a día de hoy continúan trabajando con optimismo y ganas. En el estudio están muy contentos porque colaboran con la empresa Tony Le Brand, una marca que les permite producir para nombres importantes a nivel publicitario como la cerveza Estrella Galicia.