El Tacgal permite seguir a Lugo con el concurso de la limpieza y pide rigor

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) levanta las suspensiones que había impuesto al concurso para la adjudicación del servicio de limpieza de Lugo, por lo que el Ayuntamiento podrá seguir adelante con el proceso para renovar el contrato y mejorar el servicio.

De hecho, el gobierno local aseguró que mantiene el objetivo de continuar con el concurso y resolverlo cuanto antes, dada la necesidad que tiene la ciudad de poner en marcha una mejora del servicio de limpieza.

Para el gobierno de Lara Méndez, es una prioridad resolver ese concurso, que afecta a un servicio básico, pero que es muy disputado por las empresas por su interés económico, ya que representa unos 13 millones anuales.

Pero el informe del Tacgal, a la vez que abre la continuidad del proceso, es también contundente y crítico respecto a la falta de argumentación para la exclusión del proceso de la empresa Cespa por parte de los servicios de contratación del Concello.

Advierte de la necesidad de justificar las decisiones que toman los técnicos. "É procedente unha análise da propia coherencia do informe técnico municipal en canto orixe da posible existencia dos motivos determinantes de exclusión", señala el dictamen, fechado el pasado día 2 y que, en base al recurso de Cespa, se centra en las justificaciones dadas por los técnicos para rechazar el proyecto urbanístico de esa empresa para la parcela de As Gándaras donde se asentará la nave del servicio.

Es más, en su recurso ante el Tacgal la empresa que ahora vuelve a estar en la casilla de salida -ya que su propuesta deberá ser evaluada de nuevo- pone el foco sobre los proyectos de las otras dos firmas que siguen en la carrera por el contrato, Ascan y Copasa.

Así, uno de los motivos de la exclusión inicial de Cespa fue la configuración de los espacios verdes previstos y la ubicación de la planta de gas. Pues bien, en los alegatos ante el Tacgal se apunta a que esos aspectos se tratan de forma similiar en los planes de las otras empresas, lo que permite adivinar que la batalla entre empresas por el contrato puede ser larga.

El PP considera un varapalo el dictamen y teme que la mejora del servicio se aplace

El viceportavoz municipal del PP, Antonio Ameijide, considera que el Tacgal da un varapalo al Concello y remarca que el informe apunta que hubo "incongruencias e ausencia de motivación, unida á falta de resposta do órgano de contratación ás alegacións formuladas polos recorrentes".

Ameijide sostuvo que el dictamen aplaza la mejora del servicio y advirtió que el retraso de la adjudicación frena la reposición de los contenedores, gran parte de los cuales están deteriorados, con tapas y pedales rotos. Además, tampoco se colocarán en los lugares en los que ahora no hay y también se congelan en el tiempo medidas previstas como la colocación de depósitos para recoger el aceite usado, manifestó el edil popular.

El concejal fue muy crítico y dijo que resulta "esperpéntico " que el PSOE incumpla reiteradamente sus propios pronósticos. En su opinión hay incapacidad, ya que en julio se cumplirá ya un año desde que se abrieron las plicas del contrato del servicio.

El gobierno local, en tanto, sigue sosteniendo que la voluntad es seguir adelante con el concurso para mejorar un servicio que la ciudad necesita. También se da por hecho que las empresas pueden intentar todo tipo de recursos, dado que el de la basura es un negocio muy suculento. En la calle, la gran preocupación es el deterioro del servicio, que se aprecia en el estado de los contenedores.

La exclusión de Urbaser y Acciona

"Non pode alcanzar a condición de adxudicatario quen non cumpre os requisitos establecidos por igual para todos os licitadores", advierte en una de sus conclusiones el Tacgal, que cierra así el paso a los recursos que habían presentado Urbaser y Acciona.



Igualdad

En su último informe, el Tacgal reitera una conclusión que ya había establecido: que la normativa urbanística es de público acceso y, por tanto, la falta de conocimiento no puede justificar un recurso contra el concurso.



Tribunal Supremo

El informe remite en sus justificaciones a una sentencia del Tribunal Supremo para decir que no se puede considerar incorrecta o carente de fundamento la exclusión de esas empresas y no aprecia vulneración del principio de igualdad.