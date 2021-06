La alcaldía de Lugo, dirigida por la socialista Lara Méndez, anunció este jueves la suspensión de los conciertos programados para este fin de semana en Quiroga Ballesteros por el área de movilidad, que lidera el nacionalista Rubén Arroxo, alegando la "imposibilidade de levalos a cabo, xa que as obras de peonalización da praza aínda non foron recibidas pola administración local".

Desde la alcaldía se apunta a dos informes de los departamentos de ingeniería e intervención para justificar esta paralización porque, según se indica, "conclúen que a obra non pode darse por recibida e, por tanto, non é susceptible de entrega ao uso público o que imposibilita, á súa vez, a realización de calquera tipo de acto co obxectivo de non incorrer nun problema de seguridade cidadá".

La nueva zona peatonal fue inaugurada esta semana por ediles del BNG y técnicos municipales en un acto al que no asistió la alcaldesa.

Fuentes nacionalistas indican que es la primera vez que aplica con ese rigor la imposibilidad de realizar actos en una vía reformada antes de finalizar el proceso burocrático de recepción de las obras. En todo caso se anuncia que los actos previstos por movilidad se trasladarán a la contigua Praza da Soidade.