Suspendido in extremis el desahucio de una vivienda okupada en Albeiros

"No me lo puedo creer. No hay derecho. No sé qué hacer. Me siento desamparada". Marifé Cedrón no podía contener este miércoles las lágrimas, mitad por impotencia, mitad por rabia. La mañana que era desapacible en lo meteorológico también lo fue en lo personal para esta lucense.

Media hora antes de que se llevase a cabo el desahucio de la casa de su madre en Albeiros, que está okupada, Marifé Cedrón recibía la llamada telefónica de un funcionario del juzgado que le informaba de que se suspendía el lanzamiento previsto, debido a que el matrimonio que allanó el inmueble presentó un recurso en el que aduce que es vulnerable ya que convive con menores, que a su entender quedarían desamparados si tienen que abandonarlo.

Nueve meses de okupación

Continúa así la pesadilla para esta lucense que comenzaba hace casi nueves meses y medio, el 4 de agosto del año pasado. Ese viernes al atardecer un matrimonio okupaba esta vivienda unifamiliar que se encuentra en la Rúa Monte da Casilla, una pista casi intransitable debido a los baches que está a mitad de camino entre el polígono industrial de O Ceao y el parque empresarial de As Gándaras.

La casa la construyó hace más de tres décadas el padre de Marifé, Julio Cedrón, ya fallecido, con el fin de disfrutar en familia de los fines de semana y los periodos vacacionales. La vivienda es ahora propiedad de su madre, Paulina, que dejó de hacer uso de ella porque el alzhéimer la ha convertido en una persona dependiente.

Marifé acudió este miércoles a la Rúa Monte da Casilla junto a un cerrajero y a un técnico de una empresa de alarmas. El desahucio estaba programado por el juzgado para las once, pero media hora antes le avisaban desde esta instancia de su suspensión. "¿Cómo se pueden hacer las cosas así? No es normal", afirmaba.

La comisión judicial, que suele estar formada por el letrado de la administración de Justicia y agentes de la Policía, Local o Nacional, ya no acudió al barrio de Albeiros.

Asegura que los okupas "no son vulnerables"

La afectada califica como "mentira" el argumento aducido por el matrimonio que ha allanado su vivienda, como así atestiguaban vecinos de la zona. Aseguraba que la pareja "no es vulnerable" porque cuenta con ingresos económicos ya que se dedica a la venta ambulante en el mercadillo de Frigsa y que no residen niños con ella, sino que son sus nietos que suelen ir a visitarlos los fines de semana.

"No son vulnerables. Es una pareja que trabaja, que incluso goza de mejor salud que la mía", afirmaba Marifé Cedrón, que añadía que "no hay derecho. Ya está bien de que me tomen el pelo".

Esta lucense considera que es "un auténtico sinsentido" la pesadilla que lleva viviendo desde hace casi nueve meses y medio. Incluso a las pocas semanas de la okupación apareció un anuncio de venta de la casa en un portal inmobiliario.

"La sociedad tiene que hacer algo. No hay derecho a que los ciudadanos estemos a expensas de los okupas", demandaba Marifé Cedrón, que recordaba que cuando le cuenta el problema que arrastra a una amiga que tiene en Bélgica, esta le responde que le parece "increíble" la situación en comparación a su país.

"Estos me van a llevar a la tumba", afirmaba Marifé Cedrón, que decía que su demanda de lanzamiento está ahora maniatada a la espera de que el juzgado compruebe si se da esa situación de vulnerabilidad.

Unos 2.000 euros de gastos

Además del disgusto que supone y los trastornos legales que le ocasiona, la okupación de la segunda vivienda de su madre le está acarreando un perjuicio económico a Marifé Cedrón. En estos casi nueve meses y medio los recibos de la luz y otros gastos suman un desembolso cercano a los 2.000 euros.

El importe de la factura más cuantiosa a la que tuvo que hacer frente esta lucense por el consumo eléctrico de un mes fue de 235 euros. El coste medio suele rondar los 100 euros, según explicaba.

Esa elevada cuantía económica de los recibos de la luz se debe, según explicaba la afectada, a que los okupas "dejan todo encendido, aunque no estén en casa".