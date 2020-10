El Supremo ratifica que la licencia de la gasolinera de Carrefour es nula

La gasolinera instalada por Carrefour en su centro comercial junto al Miño podría tener los días contados, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado que la licencia concedida en 2014 por el Concello de Lugo es nula. Es el tercer, y prácticamente definitivo, golpe judicial contra esta gasolinera, después de las sentencias en contra del juzgado contencioso-administrativo de Lugo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De hecho, lo que hace ahora el Tribunal Supremo es inadmitir el recurso de casación interpuesto por Centros Comerciales Carrefour contra el fallo del TSXG de mayo de 2019, que confirmaba a su vez la sentencia del juzgado lucense.

La licencia que se considera nula es la de obra y actividad que concedió el Concello en 2014, ya que incumple la normativa urbanística de la ciudad. Y lo hace pese a los informes a favor tanto de la Consellería de Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, que debieron pronunciarse por la cercanía de la instalación al río Miño.

La Justicia ha rechazado en sus sucesivos fallos el argumento de que las obras y la instalación de la estación de servicio suponía solo un cambio de uso del aparcamiento del centro comercial. Por el contrario, determina que se trata de una nueva edificación, y que como tal incumple las normas urbanísticas. Los jueces resaltan, entre otros aspectos, que los tanques de combustible se encuentran en el interior del edificio, más allá de que estén enterrados o simplemente envueltos en tierra, lo que supone un riesgo para la seguridad.

caso anterior. No es la primera vez que Carrefour se enfrenta a un problema así. El año pasado ya tuvo que cerrar la estación de servicio que había construido en el aparcamiento de su centro en la calle Alfonso Molina de A Coruña, un caso calcado al de Lugo. En esa ocasión también recibió en contra el dictamen del juzgado contencioso-administrativo local y el fallo fue posteriormente confirmado por TSXG, con argumentos prácticamente iguales a los registrados para la gasolinera de Lugo y también en respuesta a la reclamación de un particular.

"Ha sido una lucha de David contra un ejército de Goliats"

El recurso contra la licencia de la gasolinera de Carrefour fue interpuesto por el empresario Raúl Ferreiros, propietario de otra estación de servicio justo en el mismo punto kilométrico de la N-VI, pero al otro lado de la carretera. Tras recibir la comunicación de la sentencia del Tribunal Supremo, Ferreiros mostraba su satisfacción por haber concluido "una lucha de muchos años que ha sido la de David contra un ejército de Goliats".



Descanso

Este empresario reconocía que esta victoria era un descanso para él, aunque "aún me tengo que mentalizar de que lo he conseguido, de que he superado la asfixia y todas las dificultades".



​Legitimado

En un momento del proceso judicial se cuestionó incluso su legitimación para recurrir, aunque el TSX G reconoció su derecho pese a tener interés empresarial.