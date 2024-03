El Supremo cierra el debate de la urbanización de la esquina de San Roque y Ronda

El Tribunal Supremo acaba de cerrar el debate sobre la urbanización prevista para la esquina de la Ronda da Muralla y San Roque. Se sustanciaba en el litigio de Adega contra el Concello de Lugo por la modificación urbanística que aprobó en 2019 para esta zona —donde hubo una pasarela metálica durante décadas— y donde se establecieron los volúmenes que pueden edificarse en el terreno colindante, de propiedad privada.

El Supremo aceptó el recurso de Adega a la sentencia del TSXG, de 2022, que validó esa modificación urbanística. Consideró que era pertinente para sentar jurisprudencia el debate sobre si un particular está legitimado para promover una modificación de un plan especial de protección de un conjunto histórico, como era el caso, o si solo la administración municipal era competente para ello. Y concluyó que sí tienen ese derecho, sin perjuicio de que es a la administración local a quien corresponde la aprobación de la modificación del planeamiento, como también fue el caso.

La iniciativa fue de la empresa Hipólito SL, que fue quien hizo el proyecto de modificación del Pepri, y la tramitación y aprobación la llevó a cabo el Concello con los preceptivos informes favorables de las consellerías de Cultura y de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y de Icomos, el órgano asesor de la Unesco en España, ya que es ámbito de protección de la muralla, Patrimonio Mundial.

El proyecto aprobado recogía la ordenación del espacio público, que ya fue realizada y goza de bastante aceptación ciudadana porque mejoró una zona donde la movilidad peatonal era difícil que estaba muy degradada, y también la de la manzana colindante que está pendiente de edificar.

Hipólito SL todavía no presentó el proyecto edificatorio —según informó el gobierno local—, pero lo que se estableció en el documento aprobado es que los edificios no mantendrán la alineación de las inmuebles actuales de Carril das Frores (el colindante es el del hipermercado Froiz), sino que se adelantará unos metros. Aunque será un espacio con soportales y por tanto con paso libre, uno de los aspectos que el gobierno local defendió en su día como mejora para el interés público, al igual que el traslado de parte de la edificabilidad a la fachada de San Roque. En ese lado se prevén edificios de bajo y cinco plantas retranqueados seis metros, mientras que en la fachada que da a la muralla se contempla bajo y cuatro plantas. La ocultación de las traseras sería otra mejora, según el ejecutivo.

El proyecto también preveía construir un tercer carril en San Roque para mejorar el acceso de vehículos a Carril das Frores, aunque finalmente no se hizo y, en esa parte alta de la calle, el tránsito rodado se limitó al de los usuarios del párking del hipermercado.

El proyecto de modificación del Pepri fue expuesto al público durante su tramitación y recibió alegaciones del BNG y del Colegio de Arquitectos, que fueron desestimadas. Una vez aprobado, Adega lo denunció en el juzgado y posteriormente se inició un movimiento ciudadano de oposición a esta urbanización que se autodenominó Outro Garañón máis. De él forma parte el Foro do Camiño Primitivo, que integran particulares y asociaciones y que llegó a solicitar un informe a Icomos que resultó muy crítico. Y controvertido, porque durante la tramitación emitió otros y el último y definitivo fue favorable.

El gobierno local se atiene a que el proyecto edificatorio todavía no ha sido presentado y que será en ese momento cuando se analice y se someta a aprobación.

Esquina de San Roque y la Ronda da Muralla reurbanizada. VICTORIA RODRÍGUEZ

Adega recurrió la modificación del Pepri por varios flancos, pero el TSXG vio "coherente" la propuesta urbanística y no apreció "déficits" en su tramitación, ya que tuvo los informes favorables de Concello, Xunta e Icomos. Ahora, el Supremo no ve contradicciones entre las normativas estatal y gallega de protección del patrimonio ni de esta con la legislación urbanística, que reconoce a los particulares el derecho a promover modificaciones del planeamiento para materializar y "ajustar" sus derechos edificatorios.

El Supremo señala que "la administración incurre con frecuencia en inactividad a la hora de elaborar instrumentos de planeamiento, con el consiguiente perjuicio para el interés general o concreto de determinados ciudadanos. De ahí que no sea infrecuente que las leyes urbanísticas de las comunidades autónomas reconozcan la iniciativa privada para la formulación de planes [como sucede con la gallega] sin perjuicio de que la administración siga conservando intacta su competencia para decidir si finalmente sobre la oportunidad y procedencia del plan elaborado por los particulares".

El Supremo no valora el contenido de la modificación ya que su interés era solo dirimir sobre la cuestión competencial.

Sí es posible variar alineaciones y volúmenes, dice la sentencia

El Supremo no valora la idoneidad de la propuesta edificatoria pero rechaza, como alegó Adega, que no sean posibles variaciones de alineaciones y rasantes, incrementos o alteraciones del volumen, parcelaciones ni agregaciones que supongan modificación de las fachadas. Debe hacerse "respetando lógicamente las directrices del plan".



Esa interpretación no encuentra amparo en la Ley de Patrimonio Histórico Español y sería contraria a los derechos reconocidos a los particulares en la legislación urbanística, dice.