"Supongo que lo que el partido ha visto en mí es la calidad humana, ser buena persona"

¿Cómo llega usted, primero, a política y, luego, al Partido Popular?

Desde pequeño tuve educación a nivel político en casa. En casa con mis padres, que son del PP, siempre hablábamos de temas de este género. Eso se fue acentuando y sentí predilección por estas líneas, por estas ideologías, más centradas en el PP. Una vez en Madrid seguí focalizándome y manteniendo el contacto con gente del partido. Ya acabados los estudios y asentado en la ciudad, decidí afiliarme a Nuevas Generaciones y ayudar desde dentro para aprender de todo este tema. Desde casa y por vocación y afición me gustó la política. Me afilié aquí porque ya estaba en un momento en el que estaba asentado en el trabajo y con más tiempo para dedicarle a estos temas. Yo siempre recalco que es como una manera de aprender otros aspectos de la vida. Una de las mejores cosas de meterme en estos temas son los aprendizajes de vida.

Una vez que está dentro de la organización, ¿qué le impulso a seguir dando pasos hasta llegar a la presidencia de NN.XX. Lugo?

Estoy agradecido al partido porque contara conmigo para este cometido. No me afilié con ningún objetivo, ha sido el simple hecho de ver la ilusión, que siempre me gustó este mundo. Y luego ver y aprender desde dentro en estos términos en cuestión. Al final, lo que hice es ayudar y participar en todo lo que me pedía el partido, que pensó en mí como la persona más correcta.

¿Cuántos miembros de NN.XX. hay en Lugo?

Pues hay bastantes.

Se nota que en los últimos meses se está afiliando gente al PP, chicos y chicas de edades bastante jóvenes

Bastantes es un término bastante impreciso.

Entre cuarenta y cincuenta. Se nota que en estos últimos meses se está afiliando gente, chicos y chicas de edades bastante jóvenes. Yo veo que eso solo tiene un significado: que la sociedad en Lugo, pero si cabe con mayor índole los jóvenes, que es lo que yo palpo más directamente, está con ganas de cambio. Lo palpo en el día a día, en la calle, y también por mi cometido laboral en el que interacciono con gente de todas las edades. La gente está decidida a apostar por un cambio y el único posible es el PP y Elena Candia.

Desde el punto de vista de los jóvenes con los que habla, ¿cuáles son los aspectos que más les influyen para reclamar ese cambio?

Uno de los más importantes es la falta de oportunidades a nivel de empleo. He visto personalmente que uno de los problemas a nivel de esta tesitura es la dificultad y las trabas en la ciudad en la recepción de empresas, tanto a nivel local como de fuera. Digo a la hora de los trámites legales, las autorizaciones y licencias. Habló por experiencia, son muy tediosas y de mucha dificultad. Hay empresas que vienen ofertando grandes cantidades de empleo y si aquí no les dan facilidades en una tesitura legal de tramitación de licencias, en otras ciudades les dan más facilidades, más tesituras en ese aspecto. También, que va correlacionado, la dificultad para emanciparse. Y habría que hacer Lugo más atractivo desde el punto de vista de la oferta de ocio. Yo soy un enamorado de la ciudad, pero reconozco que a la gente joven le falta más oferta en esta tesitura.

¿Cuáles son sus aficiones?

Tengo pocas, trabajo casi diez horas al día. Pero cuando tengo tiempo siempre trato de compaginar con ayudar al partido, porque me gusta ir a los actos porque disfruto y aprendo día a día, como todo en la vida. Y soy un apasionado del deporte, a grandes rasgos, desde el fútbol a correr.

Lo decía por las ofertas de ocio que decía antes echar de menos. ¿Cuáles añadiría a la ciudad desde el Concello?

Habría que hacer algo más en el ocio nocturno. Cada vez hay más conflictividad y más peleas que habría que controlar porque la gente joven deja de salir y de disfrutar por esa violencia y altercados. Y también en el tema de deportes: pienso que no hay unas instalaciones concretas en las que se puedan practicar diferentes deportes, y las que hay están mal cuidadas, incluso con goteras.

¿Qué cree que vio el PP en usted para designarlo como presidente?

No me gusta definirme, me gusta más que me definan o me valoren. Pero creo que es porque tiendo a ser siempre como soy, no intento engañar a nadie ni vender otra imagen. Para mí lo primero de todo es la calidad humana, ser buena persona, ayudar y ser amigo de quien es amigo tuyo. Supongo que lo que vio el partido en mí es la calidad humana.

Su trayectoria indica que probablemente ve un futuro en política más allá de las NN.XX.

Si hay algo que no sabes es cómo va a ir la vida. No tengo ningún objetivo ni ningún tema en cuestión. Mi objetivo es que en el día a día yo intento siempre ser mejor persona y aprender. Para mí es una afición, disfruto, no es un trabajo. Es una manera de impregnarse en otra formación.