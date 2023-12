Superstición y miedo a la exclusión: las razones por las que los lucenses compran Lotería de Navidad

La superstición, la ilusión y el miedo a la exclusión son las principales fuerzas que mueven a la compra de Lotería de Navidad, un sorteo especial al que resulta muy difícil sustraerse. Fernando Toubes, presidente de la Asociación de Receptores Mixtos de la provincia de Lugo -es decir, representante de los negocios que combinan la venta de lotería con la de otros productos- asegura que muchos compradores buscan un número concreto, o al menos una terminación.

Resulta llamativa, por ejemplo, la querencia por el 13. Las administraciones -dedicadas en exclusiva a la lotería- tienen acceso prioritario a la hora de seleccionar determinados números. Después van los mixtos. "Es una terminación que se vende tan bien que, si se pone a la venta a través de las máquinas a las cinco de la mañana, estás a las cinco menos diez ya pendiente para empezar a comprar en cuanto se puede. A las cinco y diez probablemente se hayan agotado", explica. Algo similar ocurre con los números acabados en 7 o 5. "Otros clientes piden la terminación que les falta porque quieren asegurarse de tener al menos un décimo con cada una", explica.

Los hay para quien no es suficiente una terminación y quieren un número concreto. "Algunos piden la fecha del nacimiento de sus hijos o la propia. Hoy un cliente nos pidió un número concreto y nos dijo que era la fecha del día en el que se hizo oficial su divorcio", cuenta Toubes.

En su negocio, la librería Galicia, ya tienen carteles advirtiendo que el número de la casa está a punto de agotarse. "Lo que la gente no quiere de ninguna manera es quedarse sin un número de un negocio al que va siempre y que después toque", explica.

Aunque la mayoría de supersticiones en cuanto al sorteo navideño se materializan en la elección de números concretos, hay quien busca en vez de unos dígitos, un origen. "Algunos negocios sacan de la máquina números que se venden en cada provincia y los colocan así en los paneles porque hay clientes que les piden un número de San Sebastián o de Valladolid", explica.

Lo cierto es que, según reconoce Toubes, la venta a través de máquinas que permiten extraer el número elegido del cliente si es que queda disponible o la comercialización por internet ha cambiado el sorteo. Antes el Gordo estaba siempre mucho más concentrado en uno, dos o tres sitios y ahora puede beneficiar a doce o trece localidades diferentes y salpicarse por toda España.

En Lugo se vende lotería este año de forma especial en A Fonsagrada, por el gran premio del año pasado, y en Vilalba, un "clásico".

Finalmente hay otro tipo de supersticioso en cuanto a los décimos: el que no quiere saber y desea que el azar intervenga desde la misma elección. "Tenemos algún cliente que compra entre cinco y diez décimos pero no quiere saber los números. Te pide que se los metas en un sobre cerrado y no lo abre hasta el día del sorteo porque cree que saberlos trae mala suerte", dice el empresario, que también recibe solicitudes de décimos desde distintos puntos de fuera de Galicia.

La lotería de Navidad se empieza a vender en verano y, por lejano que parezca el sorteo, lo cierto es que ya tiene compradores. De cualquier forma, el grueso se comercializa en diciembre, en la semana posterior al puente. Es en esos días cuando se adquieren los últimos décimos para regalar o se compran las terminaciones que faltan, pero también cuando resulta más complicado elegir número. De hecho, Toubes advierte que los que quieran asegurarse unos determinados números para el sorteo de El Niño harán bien en elegirlos estos días, sin dejar pasar mucho tiempo, para no perder la oportunidad de hacerse con ellos. Para finales de diciembre pueden encontrarse con ausencias de sus números favoritos.