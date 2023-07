Sumar apoyará a la pesca de Lugo "fronte aos lobbies de Bruxelas"

José Antonio Rodríguez Añón, candidato de Sumar al Congreso por Lugo, se comprometió con responsables de Porto de Celeiro a que su formación defienda las dos principales reivindicaciones de esta organización pesquera, como son la rebaja del Iva al pescado "e contribuír a restarlle forza aos lobbies que tiran contra o sector pesqueiro galego en Bruxelas, que fixaron medidas perxudiciais para os barcos lucenses como o veto ao palangre de fondo", dijo Añón. El cabeza de lista de Sumar debatió distintas propuestas con José Novo y Eduardo Míguez, presidente y adjunto a la dirección de la entidad.

Otros temas abordados en la reunión fueron la diversificación del sector y los problemas derivados de la implantación de parques eólicos marinos en el litoral. También se habló del cambio climático, de su impacto en el sector y de la implantación de medidas de resilencia que aseguren su sostenibilidad.

Los representantes de Porto de Celeiro plantearon la necesidad de desarrollar procesos formativos que permitan el relevo generacional en el sector pesquero, "que na actualidade está envellecido e con dificultades de traballadores cualificados", manifestó Añón.

En palabras del candidato de Sumar, "o esforzo e visión de futuro das iniciativas que desenvolve Porto de Celeiro amosan un profundo coñecemento global do sector e un compromiso social, ambiental e económico elevado e tremendamente atractivo, que podería converterse no modelo a seguir no resto do sector pesqueiro galego e nacional".

Según José Antonio Rodríguez, el mundo pesqueiro da Mariña "parece sempre esquecido nas políticas pesqueiras nacionais e autonómicas, e iso é resultado dun descoñecemento grave do sector que impide que poda ter un futuro esperanzador e sostible".