¿Hay suficientes taxis adaptados en la ciudad de Lugo?

El servicio de taxi adaptado para personas que usan sillas de ruedas vuelve a ser motivo de debate con la Asociación de Radio Taxi de la ciudad de Lugo. Mientras arrecian críticas de usuarios y de colectivos de personas con discapacidad, como Auxilia, por la escasez de vehículos, la patronal sostiene que la oferta es suficiente y que, salvo en momentos y circunstancias puntuales, se presta un servicio adecuado.

El colectivo sale así al paso de protestas como la de María Fernanda García Río, cuyo marido se desplaza en silla de ruedas y en taxi adaptado con frecuencia, sobre todo en épocas en las que las consultas en el Hula son constantes. Esta vecina cree que el número de vehículos adaptados es insuficiente para una ciudad donde cada vez hay más población mayor y donde, por accidentes o enfermedades incapacitantes, va aumentando el número de usuarios de este tipo de vehículos.

Demoras incluso pese a haber reservado el servicio con antelación

Según la experiencia de esta usuaria, la calidad de este servicio se ha deteriorado de un tiempo a esta parte tanto por las dificultades que en algunos momentos dice que hay para solicitar un vehículo en la central de Radio Taxi -por la demora en la atención, asegura-, como por la tardanza en la llegada del taxi al punto de recogida, dice.

Según su testimonio, en ocasiones esa tardanza se produce incluso cuando el servicio ha sido reservado con antelación. A su juicio y en base también a lo que, según asegura, relatan algunos taxistas, esta situación obedece a que hay un número insuficiente de vehículos adaptados y a que desde la centralita se les encomiendan servicios con poco margen de tiempo entre ellos. "O día de Reis chamamos ás dez da mañá e díxosenos que non había taxi ata as catro da tarde", cuenta como extremo de lo que alguna vez dice haber vivido.

En otras ocasiones, con reserva realizada, el taxi llega igualmente con retraso, dice. "E xa se tes que volver do hospital á casa podes estar agardando dúas horas", relata. "O problema -apunta- é que hai tanta demanda que os coches están traballando continuamente".

En su caso, el bus urbano no es una opción viable, asegura, por lo que solo depende del taxi tanto para desplazamientos programados, como consultas en el hospital, como para imprevistos, desde una visita al centro de salud a alguna gestión.

Más servicios a mayores de residencias

Auxilia se ha hecho eco de las quejas de vecinos de Lugo por esta situación. Su representante en la comisión municipal de accesibilidad, Aquilino González, explica que ya ha puesto en conocimiento de esta las dificultades que tienen las personas que usan silla de ruedas para acceder a este tipo de transporte, que en algunos casos por sus condiciones de movilidad es el único de que disponen.

"La demanda aumenta porque la población envejece y la oferta ha disminuido. Hace unos años había ocho taxis adaptados y ahora hay poco más de la mitad", afirma González.

El hecho de que en la actualidad haya una red de residencias de la tercera edad en el entorno de la capital, en concellos próximos, también ha elevado la demanda, ya que es habitual que muchos de sus usuarios se desplacen al Hula en este tipo de vehículos, explica González, que dice conocer los problemas tanto por experiencia propia como por las quejas que llegan a Auxilia.

Como otros usuarios, el representante de Auxilia hace hincapié en que el servicio que prestan los taxistas es bueno y que el problema es que están desbordados de trabajo.

González cree que la solución pasa por que las administraciones públicas se unan para poner solución a este problema, que condiciona la calidad de vida y hasta el acceso a servicios básicos de muchos ciudadanos, como la atención sanitaria. "Lugo es una ciudad relativamente cómoda y accesible y la gente puede salir y hacer cosas, pero muchas veces depende del taxi para llegar a los sitios", señala.

Setenta taxis en la ciudad

Sin embargo, la patronal del taxi niega las críticas y asegura que, como todos las llamadas y viajes quedan registrados, existen pruebas para demostrar que, salvo en momentos puntuales, el servicio que se ofrece es correcto. Su presidente, Miguel Lostres, cuenta que la ciudad dispone en este momento de 70 taxis (todos salvo uno asociados y organizados a través de Radio Taxi), de los que cinco están adaptados para sillas de ruedas.

Lostres, propietario de uno de estos vehículos, asegura siempre hay un taxi adaptado de guardia, las 24 horas del día, más los que puedan estar trabajando en función del día y de la franja. Se cumple la ratio que establece la ley para una población como la de Lugo, señala, aunque reconoce que hace unos años había más taxis adaptados. El problema, dice, es que pese a que hay ayudas públicas para adquirirlos, son vehículos que rondan los 50.000 euros y no todos los profesionales están en condiciones de poder asumir esa inversión. "Porque, ademais, pode haber días no que non teñas nin un só servizo adaptado", explica.

Reserva del servicio

Lostres recomienda reservar el servicio con antelación siempre que se pueda, porque hay que tener en cuenta que "non é un servizo calquera, é un servizo especial", recalca. Las reservas suelen ir al taxi de guardia, salvo que coincidan en el tiempo. En ese caso se distribuyen entre los compañeros con coche adaptado.

Lostres explica que en ocasiones hay circunstancias que pueden motivar un ligero retraso en la llegada del vehículo al punto de recepción, como accidentes, atascos de tráfico u obras, como las que hay desde hace más de un año en el casco histórico. Lo mismo sucede con los retornos desde el hospital. "Envíase o primeiro coche que está libre, pero entre chegar dende o centro ata o hospital se hai algunha dificultade poden pasar 15 ou 20 minutos", explica el presidente de la patronal.

Lostres asegura que los problemas que puede haber con los taxis adaptados o con el resto de vehículos son puntuales y anima a los usuarios que sientan que tienen problemas con el servicio a que presenten una queja por escrito, para poder contrastar lo sucedido

¿En general hay taxis suficientes?

La escasez de taxis en general es una queja que de vez en cuando se escucha también de otros ciudadanos, sobre todo referidas a primera hora de la mañana, e incluso de algún hotel céntrico.

Sin embargo, tampoco en este caso Lostres comparte que exista ese problema, más allá de en fechas concretas, como fiestas, o coincidiendo con eventos en la ciudad, como congresos, por ejemplo. "Pode haber algúns momentos puntuais nos que se producen golpes de traballo, como San Froilán, Caudal Fest..., pero en xeral non hai un problema de falta de taxis", considera su portavoz. Hay puntos que, además, tienen un sistema automático, a través de una aplicación, para solicitar el servicio sin necesidad de pasar por la centralita de Radio Taxi, como hoteles o centros de salud, explica.

Lugo cuenta con 70 vehículos y aunque sus propietarios son autónomos y por tanto dueños de sus horas de trabajo, Radio Taxi vela porque haya siempre un número suficiente, asegura Lostres. "Controlámolo dende a central e temos un sistema de notificación tamén entre nós. Se nun momento faltan coches avisamos e saen compañeiros", asegura.