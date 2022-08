El Sueldazo de la Once deja en Lugo un premio de 2.000 euros al mes durante diez años

El sorteo de este sábado del Sueldazo Fin de Semana de la Once ha dejado en Lugo un premio de 2.000 euros al mes durante diez años.

El vendedor de la Once David Antonio Fernández López es quien ha llevado la suerte a Lugo, con este premio que ha dado desde su quiosco situado en la Rúa Raíña de la capital lucense, aunque también vende en el Hospital Hula.

El Sueldazo del Fin de Semana de la Once ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

El cupón de este sábado tenía precisamente sabor gallego, ya que estaba dedicado a la Festa do Viño do Condado do Tea de Salvaterra de Miño, en Pontevedra.

MÁS PREMIOS. El fin de semana ha dejado más premios en Galicia. Así, en el sorteo del Eurojackpot del viernes 26 de agosto el vendedor Brais Martínez Pimentel repartió un premio de 63.679,10 euros a las cinco cifras en el municipio coruñés de Boiro.

La suerte llegó también a Santiago de Compostela, donde el vendedor Javier Trillo repartó tres apuestas de 3.000 euros cada una, 9.000 euros en total.

El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.