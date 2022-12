"Este suceso nos genera impotencia como comunidad"

Son más de 400 en la provincia, el doble si se cuenta también a los que no están empadronados. Todas estas personas están llamadas a participar en la concentración de condena por el asesinato de Cristina que ha organizado la Asociación de Colombianos en Lugo Provincia, el domingo a las 12.00 horas en la Praza Maior.

La comunidad colombiana especialmente, pero también la latina y todas las personas que quieran unirse, aclaran Sandra Rengifo y Julio César Meza, representantes de la asociación. Ambos reconocen que la comunidad colombiana en Lugo está conmocionada y "al lado de la familia, el dolor tan horroroso que tienen que estar pasando. Nosotros trasladamos nuestro sentido pésame a los familiares y amigos de Cristina, de verdad que lo sentimos muchísimo".

Lo siente, aseguran, de un modo especial por el hecho de que el supuesto criminal sea un colombiano: "Nos destroza como comunidad", asegura Sandra Rengifo, "hay una impotencia enorme porque esto se te va de las manos, la violencia machista es una lacra social. Nos genera una impotencia muy grande porque somos un grupo muy grande de personas que ya hemos echado raíces aquí, amamos mucho a Galicia. Galicia es miña segunda terra".

Julio César Meza ratifica que el rechazo total "a todo acto de violencia, machismo, vandalismo, maltrato... Rotundamente. Hablamos en nombre de los colombianos afincados en Lugo, muchos de los cuales llevan muchos años aquí, trabajando y estudiando para mejorar su vida. Es inaceptable que pasen estas cosas, nos duele muchísimo". También porque es consciente de que sucesos como este "generan un rechazo hacia la comunidad colombiana y hacia los latinos en general", algo que, sin embargo, no es habitual en Lugo.

"Nunca me he sentido rechazado. Yo llevo 22 años en Lugo y hemos tenido una acogida muy bonita de los lucenses, nos han aceptado y nos hemos integrado y adaptado a esta cultura. Estamos muy agradecidos a los lucenses. También nos hemos sabido comportar. No tengo antecedentes penales y puedo decir que no he cobrado ni un día de paro desde que tuve el permiso de trabajo, cotizo a la Seguridad Social y siempre me he sentido acogido". Por eso, para que todo el mundo pueda comprobarlo, anima a su comunidad a manifestarse el domingo.