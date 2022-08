La subida de luz pone en aprietos a 8.000 lucenses con terapia respiratoria en casa

Más de 8.000 lucenses tienen prescrita algún tipo de terapia respiratoria domiciliaria. La más común es la CPAP para la apnea del sueño -5.793 personas usan ese dispositivo cada noche- o la oxigenoterapia -que reciben 1.807- aunque hay otros tratamientos y pacientes que deben combinar varios en su día a día.

En todos los casos el Sergas les entrega el dispositivo, pero son ellos los que deben hacerse cargo del gasto eléctrico que genera. Cada vez más, estos enfermos manifiestan su inquietud por la subida de la luz y por cómo afrontar un consumo en el que no pueden aplicar medida alguna de ahorro. No hay forma de reducir el consumo de una terapia que se necesita para vivir.

Pese a lo cual y, aunque pocos, algunos llegan a hacerlo. "Sí que percibimos preocupación entre los pacientes y una tendencia a menor adherencia al tratamiento", admite el jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano, que reconoce que existen casos muy puntuales de reducción del tiempo del tratamiento con la intención de ahorrar en pacientes con oxigenoterapia. Se trata de casos que desenchufan sus máquinas un par de horas antes de cumplir con las 15 horas que tienen prescritas, por ejemplo.

"Usar la máquina de oxígeno no es algo opcional que se pueda elegir, porque el paciente depende de ella para viri"

Los concentradores de oxígeno son, precisamente, los que consumen más electricidad. Según Nicole Hass, portavoz de la Asociación de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Apepoc) un paciente que deba hacer uso de él las 24 horas se enfrenta a un consumo de entre 5 y 6 kilowatios al día . Al precio medio del kilowatio hoy supone pagar más de 70 euros al mes solo por utilizar ese equipo.

Isidoro Rivera, médico y paciente de Epoc. EP

Isidoro Rivera es, además de médico de Familia, uno de los facultativos jubilados a los que el Sergas ha recurrido para hacer seguimiento a distancia de pacientes con covid, enfermo de Epoc desde hace más de 20 años y portavoz en Galicia de Apepoc. "Hay gente que se ve en verdaderos problemas para pagar la factura eléctrica y no es algo que pueda elegir porque depende del oxígeno para vivir", explica.

No es su caso. No precisa oxigenoterapia aunque sí tiene apnea y debe recurrir a una CPAP cada noche. La posibilidad de que haya pacientes de Epoc limitando el gasto en oxígeno o con apnea prescindiendo de colocarse la máscara cada noche le aterra. Recuerda que reducir el uso puede tener consecuencias gravísimas.

Galicia no es una de las comunidades que ofrecen ayudas directas a pacientes con dificultades para pagar la luz. "Sí tenemos el bono social, pero hay personas que no son candidatas a recibirlo y que precisarían una ayuda", dice.

"Es una barbaridad lo mal que lo están pasando muchos pacientes, gente para la que la electricidad lleva años siendo un gasto excesivo y que cada vez lo va a ser más", asegura Hass.

ENFERMEDAD RENAL. Aunque mayoría, los pacientes que reciben terapia respiratoria no son los únicos enfermos crónicos que deben correr con el gasto de electricidad de equipos médicos que necesitan para vivir. También les ocurre a los enfermos renales que no se dializan en el hospital y eligen la hemodiálisis domiciliaria o la diálisis peritoneal.

La primera exige el uso de electricidad unas horas, dependiendo del paciente. La segunda, supone tener el aparato encendido toda la noche. En Lugo son 73 los pacientes que actualmente se dializan en sus viviendas: 53 con peritoneal y 20 con hemodiálisis domiciliaria.

María José Otero, presidenta de Alcer. EP

Según María José Otero, presidenta de la Asociación Lucense de Enfermos Renales (Alcer), cualquiera de los dos aparatos que deben usar esos pacientes consumen una media de 10 a 15 kilowatios semanales, lo que implica un gasto de 20 a 34 mensuales. "Los pacientes están preocupados por la factura y cada vez más, como es lógico. Hay que tener en cuenta que algunos tienen, además de diálisis, tratamiento de oxigenoterapia, por ejemplo, lo que multiplica el gasto", asegura Otero.

A diferencia de la terapia respiratoria, que se requiere muchas horas a diario y que necesariamente debe recibirse en casa, los enfermos renales seleccionan el tipo de diálisis que más les conviene, ya que la mayoría acude al hospital a o a las clínicas especializadas.

"Los enfermos renales que se dializan en casa están preocupados por la factura de la luz, como es lógico, y cada vez más"

"Se tienen en cuenta muchas cosas a la hora de tomar esa decisión, también el consumo de electricidad", reconoce la presidenta de Alcer, asociación que también trabaja para conseguir ayudas específicas para afrontar el gasto de luz.

Ayudas: solo Valencia, Castilla-León, Baleares y Navarra

Pese a la insistencia de muchas asociaciones de pacientes, la mayoría de comunidades autónomas no disponen de ayudas directas para abono de la electricidad a pacientes con terapias respiratorias domiciliarias. Por el momento, son Castilla-León, Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra las que disponen de ellas, al menos, para oxigenoterapia.



No cubren el gasto



Las ayudas son una aportación que no llega a cubrir el gasto real de electricidad que tiene cada paciente por el uso de esos dispositivos en su casa.



14-15 euros



Es el importe habitual que cobran al mes los receptores.