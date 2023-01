Suben los taxis y los políticos se atizan por los aparcamientos

Las dificultades que hay para aparcar en el centro y en otras zonas de Lugo, que según PP y Cs están lastrando la economía local y contribuyendo a la pérdida de población y según el gobierno existen pero ni de lejos en esa medida, volvieron a ser objeto de debate en el pleno municipal, donde además se aprobó una actualización de las tarifas del taxi.

La corporación municipal aprobó la primera subida en diez años, tras la pertinente autorización de la Xunta, tras la solicitud realizada por el sector, que, como otros, ha visto incrementados sus gastos.

Los mayores incrementos se producirán en la bajada de bandera, que en horario diurno, que se amplía una hora (de 6.00 a 22.00 horas), pasará de 1,88 a 3,75 euros; por la noche, de 2,55 a 4,80 euros, y los fines de semana, festivos y días laborables del San Froilán, de 2,47 a 4,10 euros. El precio del kilómetro pasa de 0,97 euros a 1,03 por el día, no sufre variación por la noche (1,39 euros) y sube de 1,01 a 1,07 en fines de semana, festivos y días no laborables del San Froilán. No varía la hora de espera, el suplemento de equipaje baja 0,01 euros y se suprime el de salida de estaciones de pasajeros.

Los nuevos precios del taxi se aplicarán tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y fueron aprobados por unanimidad, la que faltó para aprobar, como proponía el PP, que el Concello asuma con fondos propios el aumento del precio de los párkings subterráneos municipales y para que busque alternativas a los estacionamientos suprimidos con las peatonalizaciones y el carril bici, entre otras medidas.

Ambas peticiones fueron rechazadas por el gobierno porque aunque "non está todo feito" y hacen falta "máis espazos para aparcar", reconoció la alcaldesa, el gobierno no va a comprometerse con medidas que ya está llevando a cabo o que son inconcretas, afirmó Lara Méndez. El acondicionamiento de nuevos espacios par aparcar es un objetivo en el que el gobierno trabaja de forma permanente, aseguró el portavoz socialista, Miguel Fernández, que volvió a referirse a las mil plazas creadas en la ciudad y el Hula.

Además, el gobierno cree que el PP no tiene "autoridade moral" para ese tipo de demandas cuando no se implica para que la Xunta ponga a disposición de los ciudadanos el aparcamiento del Multiusos o de los centros educativos de Ramón Ferreiro fuera del horario laboral y lectivo. A las pocas horas, la Xunta recordaba que no puede hacer lo primero por seguridad, porque el garaje está comunicado con las oficinas, y recuerda que va a crear un aparcamiento con 148 plazas en A Residencia.

Sobre los subterráneos, el gobierno recordó que es una concesión heredada del PP y que la subida de precios se aplica por ley y para cumplir el acuerdo por el que se aumentó el tamaño de las plazas. Hubo que tener en cuenta el equilibrio económico-financiero de la concesionaria, como obliga la ley, afirmó Paula Alvarellos.

El edil de Cs, Juan Vidal, instó al PP y al PSOE a superar el debate sobre si hay o no problemas para aparcar y les instó a buscar soluciones. Son tan "obvios", dijo, que hasta el "xefe de campaña" de la alcaldesa los ve "entre cea e cea", coincidió el popular Antonio Ameijide, en alusión al presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, en la picota por pedir el voto para la alcaldesa en una cena ante cien personas.

"Non sei quen é o seu director ou directora de campaña", respondió Méndez en alusión a la alcaldable Elena Candia, "pero van en contra de Lugo con tal de desgastar este goberno".

La dificultad para ubicar torres dificulta el despliegue de internet en las parroquias

La dificultad para poner a disposición de las operadoras telefónicas parcelas donde ubicar torres es uno de los motivos que está lastrando la llegada de internet a muchas zonas del municipio de Lugo, aseguró el concejal de Medio Rural, Miguel Fernández. Lo hizo al término de un pleno donde el PP pidió que el gobierno identificara las zonas de sombra que seguirán quedando cuando se complete el plan de fibra óptica que está previsto desplegar y que presionara a las operadoras. La propuesta fue rechazada por el gobierno con el argumento utilizado en otros asuntos: que ya está haciendo todo lo posible pese a no ser una competencia propia.

El portavoz del PP, Ramón Carballo, afeó al gobierno que no respondiera a Retegal sobre las tres parcelas sobre las que le preguntó para instalar torres.

Fernández explicó que dos son privadas y una está en monte comunal y al término del pleno dio cuenta de algunos otros hándicaps que hay para poner suelo a disposición de las empresas. Los propietarios son reacios a ceder parcelas con ese fin, si están cerca de viviendas causa rechazo entre los vecinos y las fincas deben ser accesibles y disponer de suministro eléctrico, explicó. Aseguró que el Concello sí respondió a Retegal y que está buscando otras parcelas.

El socialista recordó que las telecomunicaciones son competencia estatal y que el ministerio y la Xunta disponen de los estudios que hizo el Concello para detectar zonas de sombra. Cs vio necesario un mayor esfuerzo de todos y el PP remarcó que en otros lugares son los Concellos los que ponen "algunha torres se fai falta".