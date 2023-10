"No sube el vino, sube la botella"

José Luis Coroas está frotando los cristales del mostrador de su tienda de quesos en la plaza de abastos. Detrás, en los estantes, pueden verse quesos de diferentes tonalidades de blanco. Tienen pinchados cartelitos que indican su clase y procedencia. Estima que lleva "dous meses de estabilidade nos prezos".

Señala el queso gallego de cabra como el más rebelde de sus productos en las cifras que pone en el cartelito. "O queixo de cabra galego ten prestixio porque ten moitos premios e ten demanda, pero hai pouca cabana e escaseza de leite", explica. Sobre otros tipos, valora que el queso de oveja ha subido y el de vaca se mantiene estable. Sí reconoce que "antes se gastaba con máis alegría, agora levan menos cantidade".

Pilar López confirma la pendiente que asciende en el queso. "Subió mucho porque el Gobierno hizo ver como que se quitaba el Iva y se mantuvo el mismo precio que con él".

Es una apreciación en la que José Luis le da la razón. "Cando se retirou o 4% de Ive dos lácteos os produtores aproveitaron para subir a tarifa". Nota una cierta continuidad en los precios, pero es reciente. Denuncia que deben revisar las facturas de los proveedores "porque non avisan" cuando les cobran.

Rubén Sánchez se consuela cuando mira los embutidos de su puesto a través de sus gafas negras de pasta. "Mantéñense máis ou menos; menos no porco, que subiu". Coincide con Coroas en el incremento del queso de oveja: "Hai pouco. Subíronme o quilo dun queixo de 26 a 30 euros. Tivo dúas subas este ano".

Sánchez añade los vinos al castigo del encarecimiento. Menciona una botella de albariño, que se incrementó desde los 16 euros a los 21. Culpa a la botella.

Materia prima

Pilar López está abriendo su tienda de delicatessen bajo los soportales que están frente a la plaza, en Quiroga Ballesteros. Sus marcas de vino tienen nombres que suenan importantes. "Lo que está subiendo no es la materia prima. No suben el vino ni las galletas, suben el vidrio y la lata". Usa como argumento a los bodegueros, "que dicen que no han subido el vino, sino que han subido la botella y el corcho".

Va un paso más allá. Saca las manos de los bolsillos de la bata blanca para cuestionar el modo en el que reciclamos las botellas. "No tiene sentido, rompemos las botellas para reciclarlas. Gastamos en electricidad y agua para volver a hacerlas. Lavarlas era más económico y más ecológico".

Al fondo de la plaza de abastos está la barra ancha de Alfonso Vázquez Lolo. En el televisor aparece una serie de ficción de hace un par de años. Entonces, Alfonso cobraba las cañas de cerveza a 1,30 euros. Ahora tiene que hacerlo a 1,70, cuarenta céntimos más para no perder. "A partir da guerra de Ucraína, a pandemia e a folga de transporte todo se encareceu. As bebidas alcohólicas, o que máis".

A un lado de su puesto se abre un mostrador con aguardientes y licores. Opina que "a xente gasta menos alegremente". Valora el flujo de turistas de este verano, pero tiene la impresión de que llegaron con menos dinero.

José Luis Coroas lleva veinte años al frente del negocio que fundó su padre, Arcadio Coroas, en 1955. Hace un gesto con su brazo como si fuese una ola que va a romper en la arena. Lo sube y lo baja para hacer ver que las ventas de su negocio también suben y bajan en función de la época del año. "En setembro véndese menos porque a xente volve de vacacións e os nenos empezan o curso", con lo que supone de ropa, libros y material. "Despois vén San Froilán e se vende máis".