Lugo se mantiene como la urbe gallega con mejores datos de evolución del coronavirus, aunque la incidencia acumulada a 14 días ha aumentado hasta 109. Le sigue Pontevedra, la única ciudad en la que han descendido los casos (143) y la incidencia (119). Santiago (275) y A Coruña (260) se encuentran en situación más preocupante.

MUNICIPIO NUEVOS CASOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS INCIDENCIA Lugo 107 (+7) 109 (+7) A Coruña 645 (+31) 260 (+12) Ourense 221 (+17) 209 (+16) Ferrol 144 (+6) 220 (+10) Vigo 536 (+4) 181 (+2) Pontevedra 119 (-11) 143 (-13) Santiago 269 (+29) 275 (30)

En la provincia lucense, cuatro municipios registran una incidencia acumulada a 14 días supera los 500 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. El concello que se encuentra en una situación más preocupante es Xove, con una incidencia de 3.082, fruto de 101 contagios detectados en las últimas dos semanas. Es el municipio con peores datos de toda Galicia.

También preocupan A Pastoriza (con una incidencia de 742 y 22 casos diagnosticados); Viveiro (643 y 99) y Xermade. Por encima de la barrera de los 250 están Cervo, Burela, Muras, Rábade, O Vicedo y Vilalba. Ribadeo (243) mejora sus datos y sale de este grupo.

Según los últimos datos facilitados por Sanidade, 26 concellos lucenses se mantienen libres de coronavirus: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Bóveda, Castroverde, Cervantes, Friol, Lourenzá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, O Saviñao, Sober, Triacastela, Baralla.