Sube la demanda de pruebas covid en la privada y se espera más para Navidad

Empresas en las que se detectó algún caso y el cribado del Sergas se limitó solo a una parte de la plantilla; particulares que tienen alguna sospecha, ya sea por un contacto que no fue considerado estrecho o porque regresan de un viaje a una zona con gran incidencia, o que quieren reunirse de forma ‘segura’ con su familia son los principales demandantes de pruebas covid en la sanidad privada, que no para de crecer y que se espera que lo haga aún más de cara a Navidad.

"La petición de pruebas por parte de personas que quieran celebrar la cena de Nochebuena con tranquilidad, que tienen familiares mayores y quieren saber que estos no corren riesgos, puede aumentar en esas fechas", explica Juan Castro, gerente de Ollos Grandes, donde se realizan (entre PCR y test serológicos) unas 600 pruebas al mes. Al mismo tiempo admite que medidas como los confinamientos pueden frenar esa demanda. El centro está a punto de empezar a hacer también las de antígenos.

Por su parte, Polusa, cuenta con todo el rango de pruebas y, como en el resto de centros, la PCR es la más demandada —unas 70 a la semana—, aunque el gerente, Javier Atanes, reconoce que está a punto de ser desbancada por los antígenos a causa de la rapidez con la que se obtiene el resultado. Admite que las llamadas por parte de pacientes con dudas sobre pruebas son constantes. "No hay una prueba ideal para todos. Si has tenido síntomas hace un mes y no tienes claro si has pasado la enfermedad, los anticuerpos. Si tienes síntomas, la de antígenos es muy fiable. En caso de dudas y sin clínica, la PCR", dice.

También explica que recibe peticiones para vender directamente a empresas kits de pruebas para que las gestionen ellas, una petición que no se atiende.

Jorge Somoza, director de la clínica Dinán, dice que, también en su caso, se ignoran peticiones de particulares que reclaman un kit de saliva si no se va a poder garantizar la trazabilidad posterior de la muestra. Si, por ejemplo, alguien precisa un resultado negativo para viajar a otro país, no se le va a hacer entrega del kit a un amigo porque se tiene que tener la certeza de que la saliva recogida es la del viajero. Por lo tanto se le toma la muestra en el centro.

El doctor Somoza también destaca que, ante toda petición de prueba, debe darse un asesoramiento médico previo para estimar la conveniencia de hacérsela, en qué momento y cuál. "Por ejemplo, si llega alguien de un viaje y me dice que el día anterior estuvo con una persona que ha dado positivo, quizás se le recomiende esperar tres o cuatro días para que tenga entonces carga vírica suficiente como para ser detectada en la PCR", explica.

Los precios en todos los centros son muy similares y oscilan entre los 120-140 euros que puede costar una PCR, ya sea de saliva o de frotis nasofaríngeo, los 28-40 euros de los test de anticuerpos o los 50 de los de antígenos. Los precios suben por la consulta médica o por la necesidad de que la extracción la realice un sanitario, ya que el kit es muchas veces bastante más barato. El único test de antígenos presente por ahora en el mercado español, por ejemplo, cuesta 4,5 euros.

INTERNET. Laboratorios como AMSLab o el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares (ICM) reciben fundamentalmente peticiones de empresas para hacer PCR, en algunos casos diagnósticas y en otros de cribado. El segundo, además, cuenta con un servicio para particulares en el que envía y recoge por mensajería el kit de PCR y cuya solicitud se puede hacer por internet. "Hemos tenido solicitudes, por ejemplo, para bodas u otras reuniones. Es muy cómodo porque se manda el kit a todos los invitados, ellos mismos se toman la muestra en su casa, se la recoge un mensajero y nos la trae", explica.

Ambos laboratorios realizan también PCR de saliva por ‘pooling’, un tipo de técnica que mezcla las muestras de un determinado grupo y permite analizar muchas a la vez. Se utiliza para cribado y resulta ideal en el caso de muestras de mucha gente y cuando se espera que el resultado sea negativo. Si sale positivo, se repite analizando cada muestra de ese grupo para dar con el caso o los casos.