La subdelegada destaca que el tren en Lugo recibió este mes 196 millones

La subdelegada del Gobierno Isabel Rodríguez destacó este miércoles que el Gobierno apuesta por la provincia de Lugo y cumple su compromiso con los lucenses con las inversiones aprobadas este mes para la modernización del ferrocarril.

"Penso que o ano non podía acabar con mellores noticias no que se refire ás infraestruturas ferroviarias; os lucenses temos motivos para felicitarnos polos avances dados polo Ministerio de Transportes neste mes, no que o Consejo de Ministros aprobou investimentos por case 196 millóns de euros para a liña Monforte-Lugo", manifestó la subdelegada.

CUATRO ACTUACIONES. Isabel Rodríguez recordó que con ese montante presupuestario, Adif, el ente de infraestructuras ferroviarias, acometerá cuatro actuaciones que son decisivas. Así, explicó que por una parte el Consejo de Ministros autorizó la electrificación de la línea del tramo ferroviario entre Monforte y Lugo, con un valor estimado de 21.230.252 y un plazo de 18 meses.

También destacó la contratación de la mejora de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones, autorizada la semana pasada, con un valor estimado de 43.414.016 euros. Estos trabajos afectarán a los 71 kilómetros del tramo Monforte-Lugo y permitirán incrementar la disponibilidad de la línea y mejorar su fiabilidad.

Asimismo, aludió a los dos proyectos de renovación de la vía entre Monforte y Lugo y el de construcción del nuevo túnel de Oural, autorizados en el Consejo de Ministros del 9 de diciembre con un valor total estimado de 131.274.140 millones de euros.