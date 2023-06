Roberto Mera: "A experiencia de Alejandro Viana facíao idonéo para sacar os refuxiados por mar"

Viana foi nomeado en Francia xefe da sección de emigración do servizo de evacuación dos refuxiados republicanos. Como chegou a asumir esa responsabilidade?

Durante a Guerra Civil, Viana e o seu amigo Osorio Tafall, tamén de Izquierda Republicana, gañáronse a confianza do Presidente do Goberno Juan Negrín. En abril de 1939, ao rematar a guerra, Negrín é quen constitúe en Francia o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE) e designa a Tafall Director Xeral e a Viana Xefe do Servizo de Emigración. A elección non foi casual: Viana era industrial e exportador maritimo. A súa experiencia era idónea para organizar expedicións colectivas de refuxiados en barco. E ademais sabía manexar capitais entre paises, algo fundamental para evitar que os recursos económicos de República fosen incautados polas autoridades francesas e entregados a Franco.

Como chegou el mesmo ao exilio francés?

Viana mantívose a carón das Cortes e do Goberno da República até os primeiros días de febreiro de 1939. Coa caída de Cataluña cruza os Pirineos e, tras unha breve estadía en Bordeos instálase en París.

Durante canto tempo asumiu ese traballo?

Como Xefe da Sección de Emigración exerce entre abril e agosto de 1939, fretando numerosos barcos nos que se evacúa a máis de 7.000 refuxiados a México e Chile. E dende decembro de 1939 até marzo de 1940 exerce como Director Xeral do SERE, dirixindo todo o labor humanitario cos republicanos en Francia e organizando expedicións para outros milleiros de refuxiados, agora á República Dominicana. Ademais, dende outubro de 1939 e até a ocupación de Francia polos alemáns en xuño de 1940 Viana foi o representante en París de diferentes organizacións galegas en América encargándose de sacar de Francia a centos de refuxiados por encargo delas.

Recopilou testemuñas de persoas as que Viana axudou a sair de Francia? Houbo moitos galegos nas viaxes que organizou?

Moitas persoas que saíron de Francia grazas a Viana contárono, con grande agradecemento e agarimo, en memorias e autobiografías que publicaron despois en América. Foi unha fonte importante na investigación para rescatar a vida a Alejandro Viana. Houbo moitos galegos, por suposto, entre eles Florencio Delgado Gurriarán a quen se adicaron as Letras Galegas do pasado ano.

Recopilou moita información para o libro, pero coñecía a figura de Viana polo vínculo familiar. Condicionou a vida da familia durante o franquismo o feito dese parentesco? Poderon os parentes manter certa relación con Alejandro Viana?

Viana chegou a México a finais de 1941 e faleceu en 1952. Neses once anos mantivo correspondencia cos seus sobriños que residían en Ponteareas e Vigo, pero cinguida a aspectos persoais e familiares, ao estar sometida á censura. A súa dona reencontrouse con el en México en 1947, logo de once anos de separación forzosa.

Saír de Francia foi prioritario para moitos refuxiados e a operación foi titánica. Pode ter sido unha das maiores operacións humanitarias da historia? Ten feito algunha comparación ao respecto?

É moi difícil establecer comparacións con rigor. Do que non cabe dúbida é de que foi o maior éxodo acontecido nunha fronteira do Estado español e que a traxedia dende o punto de vista humanitario, con medio millón de desprazados acollidos en Francia en condicións infrahumanas durante meses e mesmo anos, é lamentabelmente descoñecida para a maioría da sociedade.

Indagou en como foi a vida unha vez chegados ao outro lado do Atlántico?

Si, puiden recuperar ao detalle a vida de Viana nos seus once anos de exilio até o seu falecemento. Dende a súa capacidade para refacer a súa vida, iniciar unha nova actividade económica no sector farmacéutico até a súa actividade política e social que mantivo no exilio.

Serviu o libro para que a figura de Viana empezara a ser coñecida?

Sen dúbida. A publicación e divulgación do libro marca un antes e un despois. E provoca sorpresa e desconcerto. Levo unhas sesenta presentacións e conferencias polas que pasaron máis de 1.500 persoas e en todas elas, ao rematar, o comentario é unánime: como é posible que non se soubera nada deste home?