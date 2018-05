El Street Market saca el comercio a la calle con descuentos de hasta el 80%

Cerca de un centenar de establecimientos comerciales participan este viernes en la duodécima edición del certamen Comercio na Rúa-Street Market, una iniciativa que pone en marcha la Asociación de Autónomas de Lugo con el apoyo del Concello y la Diputación y que convierte la calle en un enorme centro comercial al aire libre, a lo que se añade una importante reducción de precios.

La concejala de economía, Ana Prieto, explicó en la presentación del evento que habrá "descontos de entre o 50 e 80%" nunha oferta de productos muy variada, que incluirá "téxtil, calzado, regalos, fogar, xoiería, peletería, decoración, eventos, mercería, perfumes, deportes, herboristería ou golosinas, entre outros. Os comercios participantes poderanse recoñecer pola cor laranxa xa identificativa deste evento".

La jornada comercial se extenderá entre las 10.30 y las 20.30 horas de forma continuada y habrá actividad en más de treinta calles de la ciudad. Los productos se exponen delante de los escaparates de los comercios participantes, en percheros o mesas. Los establecimientos colaboradores lucen una identificación naranja para que los clientes puedan reconocer los locales que colaboran con esta iniciativa.

La colaboración de la Diputación Provincial se hará a través de la Fundación TIC. La diputada provincial de Promoción Económica e Social, Sonsoles López Izquierdo, señaló que es "un pracer ver como se consolida un ano máis este evento, xa que o sector do comercio local é fundamental na nosa provincia porque vén a manter o 16% dos postos de traballo e o 13% do PIB. Creemos no comercio de proximidade e na importancia que ten no desenvolvemento socioeconómico", apuntó.

En el acto de presentación también participó la presidenta de la Asociación de Autónomas, Marta López, quien agradeció el apoyo a todos los colaboradores que hacen posible esta cita que dinamiza el campo del pequeño comercio en la ciudad de Lugo y "facilita que a xente salga á rúa e acceda máis facilmente aos establecementos".

La presidenta de la Asociación de Autónomas de Lugo, Marta López, animó a la ciudadanía lucense y a los visitantes a acercarse a los stands de los diferentes comercios ya que "ofrecerán moi bos descuentos e ofertas".

Los lucenses están ya muy familiarizados con esta iniciativa, que tiene varias convocatorias al año, siempre con descuentos y precios más ventajosos, lo que anima a los transeúntes a pasarse por los puestos.