El streamer lucense que lo está rompiendo en la 'virtual life'

¿QUIÉN ES? Este creador de contenido nace en Lugo en 1991. Su vida académica comienza en el colegio Rosalía de Castro, continúa estudiando secundaria en Fingoi y, más adelante, se muda a Salamanca a estudiar Publicidad y Marketing en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde sacó sobresaliente en Técnicas de expresión audiovisual. Según cuentan sus excompañeros, en el trabajó final de la asignatura recitó un tema de El Sicario (MC de Málaga), dejándolos a todos con la boca abierta. ElXokas ya daba pistas de que lo suyo era comunicar y transmitir.

PRIMEROS PASOS. Una vez acabada la universidad viaja a Madrid donde cursa un máster en postproducción audiovisual. Al poco tiempo, lo contrataron en el Real Madrid como editor de vídeos. Allí compaginaba este trabajo con su labor de streamer/youtuber. Sin embargo, esta situación se complicó cuando su hobby le requería prácticamente más tiempo que su trabajo. Era el momento de elegir y Joaquín no dudó de cual era la opción más adecuada. Dejó su trabajo y volcó todos sus esfuerzos en disfrutar creando contenido mediante Twitch y Youtube.

ElXokas hace directos en Twitch desde hace 3 años, jugando principalmente a WOW (World of Warcraft), pero prueba todo tipo de videojuegos como el COD, el Pokemon España o el Fortnite… Hasta hace unos días él actuaba en ese nicho y las cosas le iban muy bien, con una buena comunidad en sus canales de emisión. Su séquito de fans conocidos como la XokasArmy son fieles seguidores del lucense. Incluso lo conocen como “Padre” o “Pastor”, ya que sus charlas y opiniones conquistan y guían a todo aquel que le escucha.

BOOM. Pero, desde que el famoso youtuber conocido como El Rubius creó un servidor repleto de streamers españoles en un juego llamado Rust, ElXokas se ha dado a conocer a lo grande, siendo el creador de contenido que más ha impactado tras este evento. Vamos a destacar dos aspectos que más han viralizado al streamer:

- En primer lugar, su famoso speech sobre la competitividad que podríamos titular: “Nada es un juego”. Se trata de un discurso que dio hace tiempo y en el que explica la importancia de ser competitivo y por qué él es así, pero lo hace de una manera tan seria y natural que lo ha convertido en un meme nacional estos días en las redes. Mediante palabras no se puede explicar el sentimiento que transmite en esa charla, así que si has leído hasta aquí te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo y a su canal.

Las redes sociales se han volcado con Joaquín, hasta La Resistencia, mediante su CM, le ha hecho un guiño en Twitter. Además, todos los streamers que vieron ese discurso lo han comentado en tono de mofa, haciendo que ya sea algo característico de ElXokas. De hecho, en un evento del juego Rust, logró vencer a todos los participantes y estos terminaron gritando: “¡Esto no es un juego!”.

- En segundo lugar, otras palabras que han dado la vuelta al país esta semana fueron sus opiniones sobre la marcha de youtubers a Andorra por su mejor situación fiscal. Él de momento se posiciona como tributante en España y, en tono de broma, la tomó con los que huyen a Andorra para evitar pagar más impuestos. Como en el caso anterior, no merece la pena explicarlo con palabras escritas, así que os recomiendo que veáis algún vídeo donde lo explique porque no tiene desperdicio.

En fin, España ha conocido a un auténtico titán de los streams y su impacto se está haciendo notar a través de múltiples clips de sus directos en infinidad de medios y redes sociales. Los grandes de este mundo como Ibai o Auronplay alucinan viendo sus actuaciones en Twitch, y es que ElXokas no tiene pelos en la lengua y su actitud no deja a nadie indiferente, algo que no va a cambiar a pesar de ganarse haters. Es más, como él dice: “Ojalá tener más haters, pero últimamente no me llega nada de hate, la gente ya sabe que si es imbécil en mi chat no dura ni 5 segundos”.