Stop Desahucios alerta de "decenas" de casos abiertos por impago de alquileres en Lugo

La portavoz de Stop Desahucios Lugo, Mina Galván, ha advertido de "más de dos docenas de casos abiertos" de impagos de alquileres en la ciudad en los que trabaja esta plataforma.

Galván ha expuesto que antes centraban su trabajo más en el impago de las hipotecas a los bancos y ahora hay "mayor" incidencia en lo que respecta al alquiler.

Sobre los casos abiertos, ha explicado que "se van a poner en marcha (para su solución)". "No tenemos alternativas, el ayuntamiento no ofrece soluciones. No hay nada para los alquileres", ha criticado esta portavoz.

Otro aspecto que censura tiene que ver con los "bonos sociales" para el alquiler que ofrece la Xunta, dado que "una vez que la gente tiene el plan aprobado, no se encuentra quién alquile".

"En la Xunta dicen que es una garantía, pero no es verdad porque cuando saben que tienes un bono de alquiler social saben que eres víctima de un desahucio y es más difícil. Esto pasa por no tener un parque de viviendas sociales", ha subrayado.

Mina Galván ha alertado de que "la gente a la que se desaloja por el alquiler es gente que está muy precaria, no es que no tenga para pagar el alquiler, es que no tiene para pagar la luz o el agua".