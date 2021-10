Stop Desafiuzamentos Lugo denuncia la situación de 12 familias con bajos recursos

La presidenta de Stop Desafiuzamentos Lugo, Mina Galván, ha denunciado este viernes la situación de doce familias con "bajos recursos" que no consiguen que les alquilen una vivienda en la ciudad amurallada.

Galván ha censurado que no tengan "viviendas para poder ayudar a la gente, y mientras no haya una salida decente no pueden estar por las calles buscando vivienda y que todo sean nos, eso pasa porque no hay vivienda pública", se ha quejado.

La activista ha llamado la atención sobre doce familias que se encuentran "en riesgo" por no poder alquilar. Según ha comentado, ante esta situación muchos "optan por irse". Así, relata el caso de "un afectado que se ha ido de Lugo porque es imposible buscar un piso, y otros tienen que compartirlo con familiares".

Mina Galván ha lamentado que "hay gente que tiene unos ingresos de 500 euros, pero no es una garantía para alquilar una vivienda porque los propietarios no te dan la opción de pagar la fianza en dos veces".

Sobre las distintas administraciones, protesta por su falta de "implicación" y así ha subrayado que en su organización solo les consta "una familia a la que se haya ayudado".

"Una persona que tiene a su cargo un hijo o dos, con 500 o 600 euros, así no pueden hacer frente a la fianza que les exigen los propietarios", ha advertido finalmente.