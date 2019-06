"El spa se pondrá en marcha más adelante, pero la discoteca no es nuestro negocio"

¿Por qué se decantó por el Gran Hotel Lugo?

Tuvimos la oportunidad de adquirirlo hace un par de años e intentar que volviese a su mejor posición y que la gente de Lugo lo siga considerando como su gran hotel. Hemos hecho una reforma importante. Estamos convencidos de que tendrá su retorno y que merecía la pena.

¿A cuánto ha ascendido esa profunda reforma?

Hicimos una inversión generosa, a parte de la compra, cerca de los 4,5 millones de euros. Si no fuera Lugo, a lo mejor se quedaba un poco más corta. Pero estoy convencido de que la gente de Lugo, el turismo y el mundo de la empresa va a responder.

Estamos francamente satisfechos. Este cuatro estrellas contó hace años con spa e incluso discoteca. ¿Los recuperará?

Lo del spa lo dimensionaremos, en función de las necesidades, y se pondrá en marcha más adelante. Pero la discoteca no es un tema que nos planteemos porque no forma parte de nuestro negocio. No sé lo que haremos en ese espacio.

Gran Hotel Lugo, Palacio de Sober, A Toxa..., ¿el Grupo Hotusa seguirá apostando por Galicia?

Sí, indudablemente. Creemos que Galicia tiene un enorme futuro. Tiene todo, tiene cultura, naturaleza, estilo de vida, seguridad, infraestructuras —en Lugo mejorables—...

¿Cómo ve Lugo como destino turístico?

Lo veo muy bien, pero lo veo con unos ojos poco objetivos, por su historia, su tradición de cultura y gastronomía y por algo próximo a mí, la Ribeira Sacra, que espero que muy pronto sea Patrimonio de la Humanidad.