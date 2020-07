"No soy una persona de partido, lo que me motiva es desarrollar proyectos de gestión"

EL LUCENSE Francisco Cacharro Gosende dejó su puesto de secretario de la Diputación de Ourense y se estrenó el viernes como coordinador general del Ayuntamiento de la capital, un puesto que se crea por primera vez en esta administración local. Ejercerá funciones similares a las de un city manager, un cargo propio de las ciudades norteamericanas.

¿Cómo aborda esta etapa como coordinador general del Concello ourensano?

Estoy muy ilusionado. Esta nueva función supone un estímulo profesional para mí. Asumo funciones directivas, de planificación y gestión políticas, tras casi dos décadas de trabajo administrativo, en labores más burocráticas, como secretario de la Diputación de Ourense. Se trata de una nueva responsabilidad, más creativa, pero también más compleja, aunque igualmente relacionada con la administración local, en la que estoy especializado.

Desatascar la maquinaria administrativa y coordinar un Concello con muchas plazas vacantes no se percibe como una tarea fácil.

La función de coordinador general será complicada a todos los niveles. La administración municipal es difícil, con problemas plurales y un contacto muy directo con el ciudadano, lo que requiere una gran implicación. Será un trabajo de organización, invisible la mayor parte de las veces, pero que debe contribuir a que las cosas funcionen.

Usted será uno de los hombres fuertes del Ayuntamiento. ¿Supone eso una responsabilidad añadida?

Lo es desde el punto de vista de que se cubre por primera vez este puesto en el Ayuntamiento. Tendré que buscar mi propio espacio en un esquema muy amplio, dentro un gobierno bipartito, con doce áreas de gestión que cuentan con concejales delegados, además de la alcaldía. Mi esfuerzo se centrará en engrasar el funcionamiento de los departamentos municipales y estrechar su relación con el gobierno, de forma que actuemos de manera coordinada.

¿Cómo valora su largo periplo en la administración provincial?

Estuve en la Diputación durante 19 años, tres de ellos como vicesecretario de la entidad y el resto como secretario. Dejo una administración provincial muy distinta a la que conocí cuando llegué, sobre todo en el plano administrativo. Fueron años de trabajo concienzudo para crear una estructura interna consolidada. Diseñé la primera RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la institución, pese a las dificultades que entraña un proyecto de este tipo, por las tensiones que genera. Este logro nos permitió concretar más tarde planes de área. Además, presté asesoramiento jurídico en iniciativas pioneras. La Diputación de Ourense no limita su actividad a la mera asistencia a los ayuntamientos a través de subvenciones, sino que se implica en la gestión de servicios, como la recogida de basura en 51 ayuntamientos o la recogida de envases ligeros en otros 80. También se crearon servicios como las cuatro perreras comarcales, por poner algunos ejemplos de impulso de infraestructuras de apoyo a los municipios. La administración provincial no solo presta servicios tradicionales, sino que se esfuerza por convertirse en servidora de los ayuntamientos con actuaciones sistemáticas y estructuradas. Otro de los retos que viví fue la implantación de la administración electrónica. Estuve muy comprometido con este proyecto, que creó un modo distinto de trabajo. La experiencia de estos años en la Diputación me servirá para este nuevo cargo, cuya esencia también es municipalista.

Usted acomete ahora una función con connotaciones más políticas. ¿Siente simpatía por algún partido tras militar en el PP y UPyD?

Es público y notorio que soy una persona de centro derecha, pero actualmente no estoy vinculado a ninguna formación. No me considero persona afín a la disciplina de partido, lo que me atrae es desarrollar proyectos. Vengo a trabajar como gestor de servicios de la administración local y siempre estaré abierto a colaborar con quienes me planteen iniciativas serias.

¿Qué opinión le merece el triunfo electoral de Feijóo el 12-J?

La amplia mayoría que consiguió es muy significativa. El electorado gallego actuó con un criterio conservador y apostó por la seguridad y la estabilidad institucional.

"Mi padre pensaba a largo plazo, con visión estratégica, como hizo con el campus de Lugo"

Fue un opositor y un funcionario brillante, aspecto este último valorado por el gobierno local de Ourense para otorgarle su confianza como coordinador general, pero Francisco Cacharro Gosende se introduce ahora en un ámbito más cercano a la política, en la que su padre, el fallecido Francisco Cacharro Pardo, marcó toda una época tanto en Lugo como en Galicia.

¿Qué resaltaría del legado político de su progenitor?

Pese a que dedicó tres décadas a la política, todavía es un gran desconocido en muchos aspectos. Hay demasiadas leyendas en torno a él. Era un hombre sencillo e innovador, un gestor que pensaba a largo plazo, con visión estratégica, como se dice ahora. Esa perspectiva le llevó a apostar por iniciativas como el campus de Lugo cuando era presidente de la Diputación.

¿Era un político marcado por su vocación educativa?

Creo que las vivencias que tengas hasta los 30 años marcan tu trayectoria. A él le marcó ser inspector de Educación en los años 60 y 70. Compró un Mehari, un pequeño todoterreno, para recorrer las escuelas unitarias de los pueblos. Esa red social que creó en el ámbito del Magisterio y su capacidad de trabajo lo ayudaron a consolidar la implantación de AP en Lugo y aprovechar la ruptura de la UCD. Siempre estaba trabajando.