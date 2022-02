"No soy partidario de asimilar el covid a la gripe, creo que es pronto"

El SARS fue transmitido por la civeta, el MERS por el dromedario, ¿y el SARS-CoV2? ¿Cómo cree que saltó a los humanos?

La verdad es que no lo sé porque las autoridades chinas no lo han dicho. Es un poco sorprendente que, a estas alturas y después de dos años, no lo hayan hecho.

¿Cuál es su teoría?

Había tres hipótesis. Una, que fuera una fuga no intencionada de un laboratorio. En Wuhan hay un laboratorio de virología que, es cierto, trabajaba con coronavirus. La hipótesis sería que un trabajador se infectara, fuera a su casa y trasladara la infección. Otra es que hubiera sido algo malintencionado. La ciencia lo que dice es que lo más probable es que hubiera un animal puente, intermediario, entre los murciélagos y personas. Se habló de los pangolines, de perros silvestres, del mapache japonés... en cualquier caso, un carnívoro que hubiera consumido murciélagos.

Hasta llegar a 2020 habíamos pasado por varias epidemias de enfermedades que saltan de animales a humanos. ¿Habíamos aprendido algo o tendemos a caer en los mismos errores? ¿Tenemos claro eso de que la salud es una, humana y animal?

No está todavía lo suficientemente claro, o no para todo el mundo. Los veterinarios lo tenemos muy claro. El sector médico creo que no lo acaba de incorporar. Creo que las organizaciones internacionales, OMS, OIE, FAO, cada vez más. Se había llegado a la conclusión de que estas enfermedades transmisibles no eran importantes en Europa porque creíamos que ya las habíamos controlado, cosa que se ha visto que no es cierta. Este es un problema de salud global. Surge una enfermedad en un país y, en poco tiempo, y esa es la diferencia hoy en día, que ocurre en muy poco tiempo, se traslada a países muy distantes. Hay 270 enfermedades compartidas entre humanos y animales y hemos descubierto que la fauna silvestre es muy importante, hace de intermediaria. A mí me gustaría que eso se aprendiera, pero soy un poco escéptico. También es verdad que no nos va a quedar más remedio porque llegará otra, sino pandemia, sí epidemia.

¿Estaremos preparados para la próxima?

Algo aprenderemos de la actual... Estoy de acuerdo, algo deberíamos aprender. Por ejemplo, visto el espectáculo de no contar con medios de protección apropiados, disponer de ellos; tener un sistema sanitario adaptado o de fácil adaptación; tener en Europa fábricas de vacunas humanas... Esta es una estrategia que supongo que la UE acabará asumiendo, pero hoy por hoy hay dudas. Vivimos en un mundo globalizado con una movilidad extraordinaria, un comercio global, cambio climático que permite adaptarse a vectores transmisores de patógenos... Fíjese el mosquito tigre, que en España no estaba y ahora está extendido por toda la costa mediterránea y es un gran portador de virus, un vehículo muy importante de transmisión. En este escenario va a ser muy difícil que no haya otra epidemia.

Se hizo una cara conocida con la crisis de las vacas locas y, en aquel entonces, se alabó su capacidad de comunicación. ¿Cómo cree que se hizo en España la comunicación de la pandemia de covid y de las medidas restrictivas que se fueron tomando?

De una manera un poco irregular. Es verdad que hubo una ventaja. En aquella crisis estuve prácticamente yo solo porque no había mucha gente que supiera de enfermedades priónicas, pero en esta ha hablado mucha gente, hubo muchos expertos. Creo que ha faltado comunicación institucionalizada y la única que había fue la que hacía al principio Fernando Simón, que al final acabó defenestrado.

¿Sintió solidaridad con Fernando Simón? ¿Quizás alivio de no ser él?

La verdad es que sí. Me veía retratado en él y me daba auténtico pánico. Pensaba «este chico ha asumido toda la responsabilidad cuando realmente no era suya». Lo hizo lo mejor que pudo y creo que se ha sido demasiado duro con él. Eché en falta que hubiera habido una comunicación más coordinada. Al ciudadano le parece un poco raro que haya tal variedad de medidas contra un mismo problema, que se instauren y al poco tiempo se retiren... se ve con cierta confusión.

Hace un par de semanas decía que es demasiado pronto para cambiar el sistema de vigilancia del covid e igualarlo al de la gripe, ¿sigue pensando lo mismo?

Nos ha pasado mucho y nos sigue pasando que nuestras autoridades se comporten como si esto fuese una carrera, a ver quien llega antes. Soy partidario de aplicar medidas proporcionadas y después desactivarlas poco a poco, de manera progresiva. Por ejemplo ahora. Dije que lo de las mascarillas era un poco precipitado. No sé en Lugo, pero en Zaragoza la gente sigue llevándolas por la calle.

Aquí también.

¡Claro! Porque la gente es bastante más sensata que las autoridades muchas veces y aplica el principio de precaución. Se sabía, yo lo dije y otros compañeros también, que por la experiencia de Sudáfrica el pico máximo de esta sexta ola producida por la variante Ómicron se iba a alcanzar en la segunda quincena de enero. Así ha ocurrido. ¿Es momento de desactivar esas medidas cuando estamos todavía con una incidencia acumulada por encima de 1.000 y hace cuatro días por encima de 1.500? Esperemos, al menos, a alcanzar el riesgo alto, a tener una incidencia de 150, 200. Estar a ver quién quita las medidas antes me parece un error. Supongo que se debe a presiones de los sectores económicos y sociales. Si hiciéramos una encuesta estoy seguro de que habría una mayoría que apoyaría lo que estoy diciendo: no corramos.

Cuando superemos esta ola, ¿será el momento de dejar de diagnosticar cada caso y centrarnos solo en los graves, como hacemos con la gripe?

No, yo no soy partidario de esa medida. Eso viene muy bien para que la población no se alarme pero creo que es pronto. ¿Esto es como la gripe? No, esto es parecido a la gripe porque es un virus respiratorio que se contagia de manera parecida, pero la gripe es un virus muy conocido. Es estacional, hay una red de laboratorios en el mundo que observan su transmisión constantemente. ¿Se puede asegurar que cuando acabe esta ola no vendrá otra variante? No, porque en el mundo tenemos un sinfín de países con unos porcentajes de vacunación bajísimos, ahí el virus se sigue transmitiendo con toda libertad. Cuanto más se transmita más posibilidades hay de que se formen nuevas variantes. Asimilarlo al proceso gripal no me parece bien. Pueden tener similitudes, como la estacionalidad, pero ¿qué pasará en otoño? Esa va a ser la prueba de fuego.

¿Cómo cree que debe comunicarse a una población cada vez más cansada, desesperanzada y crítica la conveniencia de mantener medidas como la mascarilla o el aislamiento de positivos asintomáticos?

Aplicando el sentido común. No se pueden dar mensajes complicados porque la gente no es experta en la materia. Deben ser concretos, por ejemplo, la mascarilla es uno de los mejores sistemas de protección que conocemos, junto con las vacunas. Hay que convencer a la gente de que tomelas medidas básicas, decirle: que sepa que mientras haya coronavirus en el ambiente estar protegido va a depender en gran medida de usted. Hay que decir siempre la verdad porque la gente no perdona las mentiras. Pero hay que tener en cuenta que la verdad se puede decir de muchas maneras, puedes dramatizar, pero lo que se trata es de convencer. No hay que asustar a la gente, no podemos vivir en el miedo permanente. En resumen, hay que dar mensajes que sean verídicos, claros, comprensibles y con un tono de esperanza.