"Soy hiperactivo de mente de toda la vida"

Nos encontramos ante un hombre polifacético donde los haya. Él mismo reconoce que es "hiperactivo de mente toda la vida". Y no miente porque fue pescadero, DJ, agente cultural, anticuario, coleccionista y restaurador de objetos vintage que convierte en lámparas o espejos.

¿Cómo se llama? ¿Álvaro Pardo o Vladimir Alvaröff?

Me llamo de muchas maneras. Mr. Fishman y Dr. Think cuando soy DJ y Vladimir Alvaröff cuando soy artesano. Y, por lo demás, Álvaro Pardo soy yo mismo.

¿De dónde salió el Alvaröff?

Por la luz. La luz puede estar en on (si está encendida) o en off (si está apagada). Yo reconvierto objetos vintage en lámparas y quería poner Alvaron (encendido), pero sonaba mal. Así que opté por Alvaröff. Y Vladimir fue para darle más fuerza. Sonaba a ruso, pero ahora me caen especialmente mal los rusos.

¿Desde que trajo refugiados de Ucrania a España?

Sí, fue la experiencia más chunga y más gratificante, en medidas iguales, que tuve. Y me gustaría volver, pero necesitaría financiación. Sale caro ir: el alquiler de la furgoneta, el gasoil, los hoteles, comer... no es fácil.

¿Se puede decir que el antiguo pescadero se volvió artista?

¡Sí! De ahí viene lo de Mr. Fishman. Fui pescadero durante diez años. La familia de mi madre es de pescaderos, pero no era feliz en ese trabajo. Así que dejé el pescado por los discos.

¿Y cómo le fue? Se vende más pescado que discos...

Sí, tenía la vida resuelta como pescadero pero me guío por el corazón y ¡qué se le va a hacer!

¿Lo suyo es arte o reciclaje?

Las dos cosas. Es una transformación, una segunda vida para un objeto a través de la luz (en forma de lámparas) o de espejos.

¿En casa también hace apaños con todo lo viejo?

«Na casa de ferreiro, coitelo de pau». Voy cambiando la decoración y, a veces, me llevo cosas de la tienda para casa.

¿Con qué objeto hizo la lámpara más original?

Con el martillo de carpintero de mi padre. Eso es raro, ¿no?

¿Cómo se las arregla para buscarle un segundo uso a cualquier cosa que se interponga en su camino?

Pues no hago nada. Veo el objeto y ya sé lo que quiero hacer. Así de rápido. Soy hiperactivo de mente de toda la vida, creativo.

¿De qué forma empezó en este mundo del upcycling?

Empecé coleccionando antigüedades y tuve una tienda de segunda mano en la Praza do Campo. Cuando cerré, llevé las cosas a la carpintería de mi padre. Un día me dio por colocarlas y fue entonces cuando se me ocurrió darles una segunda vida reconvirtiéndolas en lámparas y espejos.

¿Le cuesta encontrar piezas?

Sí porque antigüedades hay muchas pero en buen estado, no.

¿Alguna vez le preguntaron si tenía síndrome de Diógenes?

Sí, pero no lo tengo. Los que lo tienen, suelen tener apego a las cosas, no se pueden desprender de ellas y yo no, aunque mi casa sea un museo.

¿Queda algo de aquel Álvaro Pardo que también hizo sus pinitos como DJ?

La pandemia nos dejó tocados y aparqué las cabinas. Desde entonces, dejé la noche y me enfoqué en hacer eventos. Ahora solo pincho cuando a mí me apetece.