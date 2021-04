"Soy beneficiaria de Muface y no sé si me van a vacunar, ya no sé qué hacer"

Lourdes Ramos Agulleiro tiene 78 años y ninguna previsión de la fecha en la que se podrá vacunar, lo que la tiene sumida en una gran preocupación y en un periplo constante entre Sanidade y Muface, mutua de la que es beneficiaria. "Es muy frustrante porque el Sergas dice que Muface no le ha enviado los datos, Muface dice que sí lo hizo, ya en marzo. El Sergas me dice que no existo, que no me pueden llamar para citarme porque no tienen mis datos", explica. La citación a los mayores de 70 años, salvo algunos casos como el de esta mutualista, se completó la semana pasada.

El titular de la tarjeta de Muface es su marido, de la misma edad que Lourdes y que ya fue convocado para recibir la vacuna el 13 de abril. Pasados unos días de esa fecha, al ver que la ansiada cita no llegaba para ella empezó a llamar. "Siempre me dicen lo mismo, que anotan mi incidencia. He llamado a todas partes y he ido presencialmente al Hula y también a la delegación provincial de Sanidade, ya no sé qué hacer. Cuando me dijeron que no tenían mis datos, que no existo para ellos, les dije que yo les daba mis datos, pero me explicaron que eso no les valía, que se los tenía que dar mi mutua, que cómo podían estar seguros de que yo no mentía... No sé a dónde recurrir", apunta.

Para esta lucense lo peor es la incógnita, no saber si será convocada alguna vez y no tener ni idea de un plazo aproximado en lo que eso puede llegar a ocurrir. "Si me dijeran: La llamaremos dentro de dos semanas, o dentro de tres semanas esperaría tranquilamente. El problema es que parece que no me van a llamar porque insisten en que Muface no les ha pasado los datos y Muface dice que sí lo ha hecho. Siento que echan balones fuera, que se pasan la pelota unos a otros y yo no sé qué más puedo hacer", cuenta. También su hija ha intentado reclamar en su nombre y ha recibido la misma respuesta de que se recoge la incidencia.

Por su parte el Sergas aseguró este lunes que precisamente se están revisando los datos de muchos usuarios de Muface en distintas áreas cuyos datos no están actualizados para convocarlos en breve para ser vacunados.