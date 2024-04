SOS Milagrosa exige al Concello que inspeccione los afters del barrio

La Plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte le ha exigido al Concello de Lugo que controle si determinados locales de ocio nocturno de este populoso barrio de la ciudad cumplen con la licencia municipal que tienen.

Este colectivo ciudadano recuerda que ya le urgió al gobierno local que adoptase esta medida antes de que las policías Local y Nacional llevasen a cabo una intervención conjunta el pasado fin de semana en un after de la peatonal Rúa Luís Seoane, el Va Be Ne, al que denunciaron por 11 infracciones, entre ellas la de que no cumplía con la licencia de cafetería de que dispone, se permitía fumar en su interior, tenía reproductores de música pese a no tener permiso o las condiciones insalubres de sus baños.

A las puertas de este after, reabierto hace unos meses, ya se había producido una pelea a las nueve de la mañana, con al menos una joven herida, el pasado día 5.

Esta plataforma también se ha puesto en contacto con las fuerzas de seguridad porque considera que la situación "va a empeorar" ya que el mes que viene vence el cierre cautelar de 12 meses que el Concello de Lugo decretó contra el after Las Palmeras de la Rúa Tui. SOS Milagrosa advierte de que se están llevando a cabo obras en este local con el fin de poder reabrir.

La mirada de este colectivo se centra no solo en el Va Be Ne y en Las Palmeras, sino también en un tercer local de la zona que tiene conocimiento que lo va a acondicionar un empresario de la noche que ya cuenta con otros dos establecimientos en la ciudad a cuyas puertas se suelen producir incidentes, por lo que también ha solicitado información al Concello de Lugo.