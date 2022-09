El sorteo de la Once del lunes repartió en Lugo 815.000 euros entre 10 boletos premiados

La buena suerte está presente en la vida de Ángel Iglesias desde hace años. Este vendedor veterano de la Once acaba de repartir un total de 815.000 euros en premios al hacer partícipes a los lucenses de su excelente mano a la hora de seleccionar los cupones premiados de lotería, como sucedió con el número 10.658, de la serie 007.

El cupón diario de la Once repartió esta cantidad divida en 10 cupones, uno de ellos agraciado con 500.000 euros, el premio de mayor cuantía y nueve cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno de ellos en el sorteo del pasado lunes. Ángel Iglesias cuenta que la mayoría de los agraciados son clientes habituales que a diario juegan con la suerte en la misma ubicación.

Ángel Iglesias. EP

Este vendedor lucense ocupa un puesto a pie de calle junto a las galerías de la Praza de Santo Domingo, justo enfrente de la tienda que Sargadelos tiene en la ciudad. Por el momento, relata, se han personado únicamente dos de las personas poseedoras con alguno de los cupones que le reportarán 35.000 euros. Del ganador de los 500.000 euros nada se sabe, por el momento.

Esta no es la primera ocasión en la que Ángel Iglesias reparte miles de euros entre sus vecinos. En el 2019 ya fue la mano inocente que dejó 100.000 euros en los bolsillos de un afortunado. Después de 17 años como trabajador de la Once, Ángel espera que esta no sea la última ocasión en que la fortuna se fije en él. Ni tampoco sus clientes.