Sorprendido por tercera vez al volante a pesar de tener el carné de conducir retirado

Agentes de la Policía Local de Lugo sorprendieron el domingo a un conductor que circulaba por la capital lucense, alrededor de las once de la mañana, a pesar de carecer de permiso de circulación, ya que lo tenía retirado por sentencia judicial.

Los agentes comprobaron además a través de las bases de datos policiales que el conductor ya había sido denunciado por el mismo motivo los días 2 y 14 de junio de este año. El hombre fue imputado por un delito contra la seguridad vial.

Esa misma mañana, una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio detectó la conducción irregular de un vehículo por la Rúa Carvalho Calero y los agentes le dieron el alto al conductor.

El hombre no tenía carné de conducir, ya que no lo había obtenido nunca, y además el vehículo carecía de seguro obligatorio y no había pasado la ITV en el plazo reglamentario. Los agentes le instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial en la modalidad de juicio rápido.