Sorprendido un menor al volante y un conductor ebrio sin carné con un niño

Agentes de la Policía Local sorprendieron a un menor que circulaba al volante de un turismo por la capital lucense. El suceso se registró sobre las cuatro y cuarto de la tarde del lunes, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio detectó la "circulación irregular" de un vehículo por la Rúa San Roque. Los agentes le dieron el alto y comprobaron que el conductor era un joven de 17 años. Además, el vehículo no había pasado la ITV en el plazo debido. Los policías localizaron a los padres del menor y se trasladaron a la Unidad de Atestados, donde se instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial, "al carecer de autorización administrativa para conducir por no haberla obtenido nunca". El vehículo quedó inmovilizado.

Ya de madrugada, una patrulla camuflada del Grupo Operativo Nocturno observó que un vehículo circulaba "de forma irregular" por Camiño Real y le dieron el alto. Los agentes detectaron que el hombre no tenía carné de conducir, ya que no lo había obtenido nunca, y además presentaba síntomas de embriaguez, por lo que lo sometieron a la prueba de alcoholemia y arrojó una tasa de 0,40 miligramos por litro de aire espirado. Además, el turismo no había pasado la ITV y el hombre viajaba con un menor que no utilizaba un sistema de retención infantil homologado.

Por todo ello, los agentes le instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial y le abrieron varios expedientes sancionadores por las infracciones detectadas, "que suponen sanción de 900 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducción", explicaron. El turismo quedó inmovilizado.