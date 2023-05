Sorprendido un menor que conducía un turismo por Lugo acompañado de su padre

Agentes de la Policía Local de Lugo sorprendieron a un menor que conducía un turismo por la capital y que viajaba acompañado de su padre. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio detectó la "conducción irregular" de un vehículo por la Rúa Santiago y le dio el alto al conductor, comprobando que se trataba de un joven de 16 años de edad, "que carecía de cualquier tipo de permiso o licencia", señalaron. El chico, de origen rumano y con domicilio en Lugo, iba acompañado en ese momento por su progenitor, que no le había visto ningún inconveniente a que su hijo se pusiese al volante de un turismo por el casco urbano de Lugo para aprender a conducir. Los agentes le abrieron diligencias al menor, por un delito contra la seguridad vial, y también al padre, como cooperador necesario.

Los agentes del Grupo Operativo Nocturno realizaron también varios filtros de seguridad vial en la noche del martes al miércoles y denunciaron a dos conductores, uno por dar positivo en en la prueba de alcoholemia, con una tasa de 0,35 miligramos por litro de aire espirado, y otro por dar positivo en drogas, concretamente en cannabis y cocaína. Tal y como confirmó el portavoz del cuerpo, al primero se le abrió un expediente sancionador con multa de 500 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducción, mientras que el segundo afronta una sanción de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.

En el transcurso de los controles, los policías denunciaron además a ocho conductores por no hacer uso del cinturón de seguridad, que fueron sancionados con 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducción; a otro conductor que llevaba a un menor sin ningún sistema de retención infantil y a otro que había realizado en su vehículo una reforma "de importancia" no autorizada. También fueron detectaos tres vehículos que carecían de seguro obligatorio y tres conductores que no habían pasado la ITV en el plazo debido.